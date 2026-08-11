Decomisan más de 250 kilos de marihuana en Costa Rica: paquetes llevaban imágenes de conocidos narcotraficantes mexicanos

Los agentes decomisaron 524 paquetes de marihuana, cada uno con un peso aproximado de 500 gramos, para un total superior a 250 kilos. Crédito: MSP

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Un operativo de la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica permitió decomisar más de 250 kilos de marihuana durante un control de carretera realizado en la localidad de Macho Gaff, en San Isidro de El Guarco, Cartago.

El hallazgo ocurrió cuando oficiales de la Fuerza Pública mantenían un control preventivo en carretera y decidieron intervenir dos vehículos que circulaban por la zona.

Durante la inspección inicial, los policías observaron desde la parte exterior de uno de los automotores varios bultos, una situación que despertó sospechas de que podrían contener algún tipo de sustancia ilícita.

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Ante la posibilidad de que se tratara de droga, los oficiales coordinaron con la Fiscalía de Cartago, que solicitó la presencia de agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) para realizar una revisión más exhaustiva de los vehículos.

Los agentes localizaron en uno de los automotores 524 paquetes de marihuana, cada uno con un peso aproximado de 500 gramos.

En total, el cargamento superaba los 250 kilogramos de marihuana.

El segundo vehículo revisado no tenía droga en su interior. Sin embargo, las autoridades determinaron que aparentemente tendría relación con el traslado del cargamento, por lo que ambos automotores fueron decomisados por la PCD como parte de las diligencias de investigación.

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Además de la droga y los vehículos, los agentes incautaron ₡127,000 (USD 282) y USD 217.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue la apariencia de los paquetes.

Los envoltorios de marihuana tenían imágenes relacionadas con figuras conocidas del narcotráfico mexicano, entre ellas Rafael Caro Quintero y Pedro Avilés Pérez.

También aparecía la imagen de Jesús Malverde, personaje conocido popularmente como el llamado “santo de los narcos mexicanos”.

La presencia de estas imágenes quedó registrada durante la inspección del cargamento y forma parte de los elementos incorporados a la investigación sobre el origen y destino de la droga.

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Las autoridades deberán determinar ahora de dónde procedía el cargamento, hacia dónde sería trasladado y cuál era la participación específica de las personas detenidas.

Dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía

Durante el operativo fueron detenidos dos hombres, quienes figuran como sospechosos de transportar la droga.

Uno de ellos es de apellido Thomson, quien cuenta con antecedentes judiciales por portación ilegal de arma de fuego, robo de vehículo, tenencia de droga y robo agravado.

El segundo detenido es de apellido Torres, quien registra un expediente relacionado con receptación, infracción a la Ley Fiscal, contrabando de mercancías varias y conducción temeraria.

Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá definir las medidas cautelares que correspondan mientras avanza la investigación.

Las autoridades judiciales deberán establecer si los sospechosos mantenían algún vínculo previo con el cargamento o si formaban parte de una estructura dedicada al transporte y distribución de drogas.

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Los paquetes tenían imágenes de Rafael Caro Quintero, Pedro Avilés y Jesús Malverde, conocido popularmente como el “santo de los narcos mexicanos”. Crédito: MSP

Un cargamento descubierto durante un control

El decomiso se produjo como resultado de una labor preventiva de la Fuerza Pública en carretera.

Los oficiales que realizaban el control en Macho Gaff detectaron los bultos desde el exterior de uno de los vehículos, lo que permitió activar el protocolo correspondiente y solicitar la intervención de la PCD.

La coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas permitió realizar la inspección de los automotores y confirmar que uno de ellos transportaba un importante cargamento de marihuana.

La incautación de 524 paquetes, que en conjunto superan los 250 kilos, representa un golpe a la logística de transporte de drogas que utiliza las carreteras nacionales para movilizar cargamentos entre diferentes puntos del país.

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Por ahora, la investigación continúa abierta y las autoridades buscan determinar el origen de la marihuana, su posible destino y la estructura criminal detrás del traslado.

El hallazgo ocurrió en Macho Gaff, San Isidro de El Guarco, Cartago, durante un control de carretera realizado por oficiales de la Fuerza Pública. Crédito: MSP

Los dos vehículos permanecerán bajo custodia como parte de las diligencias relacionadas con el caso, mientras que los dos detenidos deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá solicitar las medidas cautelares que considere necesarias ante el juzgado competente.