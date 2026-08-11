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Sorpresa: incautaron 86 kilos de marihuana en el micro del plantel del San Pablo

Sucedió en Bolivia, adonde viajó el conjunto brasileño para disputar el duelo ante Bolívar por la Copa Sudamericana

Un autobús negro con el logo SPFC, cuatro hombres y dos agentes uniformados de pie, junto a varios paquetes en el suelo mojado por la noche
El micro, con la droga incautada
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Un micro con el escudo del San Pablo en sus laterales fue interceptado este martes 11 de agosto en Bolivia con 86,5 kilogramos de marihuana ocultos en su interior, según informaron el sitio boliviano Red Uno y los portales brasileños UOL y ge.globo.com. El vehículo pertenecía a la empresa Buses Cosmos, contratada por el club paulista para gestionar la logística del plantel durante su estadía en territorio boliviano, adonde se trasladó para disputar el choque ante Bolívar por la Copa Sudamericana.

La operación fue ejecutada por la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR), que interceptó el micro en la zona de Cochabamba. Dentro del vehículo, los agentes hallaron cuatro bolsas con la droga. Tres personas fueron detenidas en el acto: los conductores responsables del transporte. El micro, que ya llevaba el escudo del club pegado en su carrocería, se dirigía desde Cochabamba hacia Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde el plantel del San Pablo se encontraba hospedado.

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El club brasileño, sin embargo, no llegó a utilizar ese vehículo ni fue notificado de manera oficial sobre el episodio. Según confirmaron representantes del São Paulo a UOL, el equipo se enteró del incidente únicamente a través del noticiero local. La delegación había sido trasladada la noche del lunes 10 de agosto desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel en otro micro de la misma empresa, sin inconvenientes.

Tras la detención, Buses Cosmos emitió un comunicado en el que rechazó cualquier responsabilidad institucional. La firma sostuvo que “toda la responsabilidad fue de los motoristas” y aclaró que “el asunto ya fue esclarecido por la policía y los responsables fueron presos”. La empresa también precisó que el San Pablo no utilizó el micro incautado, sino otro vehículo puesto a disposición del club en el horario acordado.

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Dorival Junior, entrenador del San Pablo. La agenda del conjunto brasileño no se modificó por el incidente (REUTERS/Ricardo Moraes)
Dorival Junior, entrenador del San Pablo. La agenda del conjunto brasileño no se modificó por el incidente (REUTERS/Ricardo Moraes)

La logística del plantel en Bolivia respondía a una estrategia puntual del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Dorival Júnior —ex orientador de la selección de Brasil— para minimizar los efectos de la altura. El Tricolor optó por concentrarse en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, y viajar a La Paz —a más de 3.650 metros de altitud— apenas unas horas antes del partido. Esa decisión implicó aceptar una advertencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por no cumplir con la antelación reglamentaria exigida.

Este martes por la tarde, el plantel voló desde Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz, con llegada prevista alrededor de las 18:20 hora local, para dirigirse directamente al estadio. El São Paulo enfrentará al Club Bolívar a las 21:30 (hora de Argentina) por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Según informó ge.globo.com, la programación del club no sufrió ninguna alteración a raíz del incidente con el micro.

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