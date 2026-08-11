Sheinbaum frena proyecto para remodelar la Línea A del Metro CDMX por falta de presupuesto (Cuartoscuro.com)

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A un año de que Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunciara el proyecto de remodelación en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para arreglar problemas de hundimientos, deformación de los equipos de vías así como las afectaciones por las inundaciones provocadas por lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum frenó el plan.

Recientemente, en la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo expuso que hasta el momento no se cuenta con presupuesto federal para intervenir la Línea A del Metro CDMX, por lo que la promesa de arreglar esta línea que conecta la Ciudad de México con el Estado de México quedará pendiente.

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La mandataria capitalina fue quien puso sobre la agenda la posibilidad de remodelar la Línea A y contar con el apoyo de las autoridades federales para mejorar el servicio que va de Pantitlán a La Paz. Ahora con las declaraciones de la representante del poder ejecutivo federal, la línea morada no recibirá inversión.

“La línea A del metro todavía no tiene recursos para poder recuperar, estamos viéndolo con la jefa de gobierno”, sentenció.

Las fuertes lluvias del pasado 2 de junio provocaron el colapso de la Calzada Ignacio Zaragoza. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO.

Sheinbaum niega presupuesto para remodelación de la Línea A del Metro CDMX

Claudia Sheinbaum detalló que actualmente se están asignando recursos a la Ciudad de México para diversos proyectos de infraestructura, entre los que se incluye la finalización del Tren Insurgente, que conecta Santa Fe con Observatorio, así como los fondos destinados al Tren Lechería-AIFA.

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Agregó que también se están invirtiendo fondos en la Línea 4 del Cablebús, que llegará a Tlalpan. A estos proyectos se suman los mil 500 millones de pesos, monto que fue distribuido de igual forma entre Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México para las obras del Mundial 2026.

“En este momento estamos destinando para la Ciudad de México, obviamente lo que se destinó para terminar el tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio, los recursos para el Tren Lechería-AIFA, la Línea 12 del metro, que es una línea que ya lleva muchísimo tiempo hacia el poniente, hacia Mixcoac, que la estamos construyendo desde el gobierno de México, y la Línea 4 del Cablebús, que va a Tlalpan”.

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En agosto de 2025, Clara Brugada prometió intervenir la Línea A con apoyo del gobierno federal (X/ @ClaraBrugadaM)

Por otra parte, Sheinbaum precisó que toda esta inversión está actualmente en ejecución en la capital y reiteró que el Tren Ciudad de México-Querétaro aportará beneficios a numerosos habitantes de la metrópoli.

Respecto a la Línea A del Metro, Sheinbaum reconoció que aún no se ha definido el momento en que se podrán destinar recursos para su recuperación. Explicó que el tramo correspondiente a Avenida Zaragoza o Calzada Zaragoza presenta hundimientos, por lo que la intención es rehabilitarlo para que la línea recupere su velocidad operativa. Señaló que este tema todavía se encuentra en discusión con autoridades de la Ciudad de México.

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Sheinbaum abordó la problemática de inundaciones en la estación Los Reyes La Paz, perteneciente a la Línea A del Metro. Indicó que analizarán los recursos necesarios. “La parte de la Línea A, pues tenemos que ver en qué momento podemos destinarle recursos para recuperar su velocidad”.

Obras en el oriente CDMX combatirán inundaciones y afectaciones a la Línea A

Autoridades, incluida la alcaldesa Aleyda Alavez Ruiz, supervisan los trabajos de perforación para combatir inundaciones en Zaragoza y la Línea A del Metro en la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Sheinbaum abordó la problemática de inundaciones en la estación Los Reyes - La Paz, perteneciente a la Línea A. Indicó que los trabajos para atender esta situación ya cuentan con los recursos necesarios y forman parte de las acciones recientes realizadas en Nezahualcóyotl, así como en la presa del Salado y el vaso de regulación del Salado. La funcionaria puntualizó que todas estas labores se están desarrollando actualmente.

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“Dado que es la Avenida Zaragoza, tiene hundimientos, entonces la idea es que se pueda recuperar para que pueda recuperar velocidad la línea. Todavía estamos platicando eso con la Ciudad de México. Pero lo que tiene que ver con la inundación en Los Reyes - La Paz, que justamente es ahí una de las estaciones del metro de la línea donde se inunda, eso ya se está trabajando, ya tiene todos los recursos y es parte de lo que visitamos hace poco en Nezahualcóyotl, lo que se hizo en la presa del Salado o en el vaso de regulación del Salado. Todo eso se está trabajando en este momento”, señaló.