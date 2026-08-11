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Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron
Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron.
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El Mundial Sub 17 de Vóley 2026 entra en su etapa decisiva y los cupos para los octavos de final comienzan a quedar definidos. Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria en Chile, cuatro por cada grupo, aunque todavía restan partidos que podrían modificar el orden de algunas series y definir a los últimos clasificados.

Entre los equipos que ya tienen su boleto asegurado se encuentra Perú, que cumplió con el objetivo de superar la fase de grupos. La selección nacional espera ahora cerrar de la mejor manera su participación en esta instancia, mientras la jornada final permitirá completar el cuadro de octavos y establecer los cruces que marcarán el inicio de la lucha por el título.

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Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Hasta el momento, estas son las selecciones que ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda tras conseguir los resultados y el puntaje necesario para avanzar:

  • Grupo A: Estados Unidos, Turquía, República Checa y una selección por definir
  • Grupo B: China, Venezuela, Perú y Filipinas
  • Grupo C: Polonia, Croacia, Japón y Argentina
  • Grupo D: Corea del Sur, Italia, China Taipéi y República Dominicana
Así se van definiendo los grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Así se van definiendo los grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

La última jornada será clave para completar los cupos que aún están pendientes y definir las posiciones finales de cada grupo para definir los cruces de octavos de final. En el Grupo B, por ejemplo, China y Perú todavía deben enfrentarse esta noche, en un partido que también podría modificar el orden de la clasificación en su serie.

Hasta el momento, Estados Unidos, Polonia y Corea del Sur son las únicas selecciones que han ganado todos sus encuentros. Sus campañas les permitieron terminar en lo más alto de sus respectivos grupos y las perfilan como algunas de las principales aspirantes al título mundial.

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La campaña de Perú en el Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley

a selección peruana ha cumplido con el primer objetivo en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 al asegurar su clasificación a los octavos de final. La ‘bicolor’ registra tres victorias y una derrota en el Grupo B y afrontará su último compromiso ante China con la posibilidad de mejorar su posición en la tabla.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino comenzó su participación con una victoria ante Túnez, pero en la segunda jornada sufrió su único tropiezo hasta el momento al caer frente a Venezuela. La selección nacional supo reaccionar y se impuso a México en la tercera fecha, antes de cerrar esta etapa con otro triunfo ante Filipinas, resultado que le permitió asegurar su boleto a los octavos de final.

Con tres triunfos en cuatro presentaciones, la ‘bicolor’ demostró capacidad para sobreponerse a la derrota y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de una serie bastante reñida. Su desempeño le permitió llegar a la jornada final con opciones de escalar en la clasificación y afrontar con confianza el cierre de la fase de grupos.

Ahora, Perú tendrá una exigente prueba ante China, líder invicto y una de las principales candidatas al título. Un triunfo o una derrota por 3-2 podría permitirle superar a Venezuela y terminar segundo del Grupo B. Más allá del resultado, la selección nacional buscará cerrar esta etapa con una actuación positiva y llegar en las mejores condiciones a los octavos de final.

La 'bicolor' se impuso 3-1 en sets a la filipinas y puso su nombre en la siguiente etapa del certamen - Crédito: Latina

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 comenzarán este miércoles 12 de agosto, una vez que termine la fase de grupos y queden definidos todos los cruces. En esta ronda participarán las 16 selecciones clasificadas, entre ellas Perú, que buscará aprovechar su buen rendimiento en la primera etapa para seguir avanzando en el torneo.

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