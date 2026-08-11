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Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Aunque la entidad informó que el 14 de agosto volverían los campeonatos, tras el terremoto de magnitud 7,2 existen preocupaciones para la logística de algunos encuentros

Liga BetPlay
El fútbol colombiano volverá a la normalidad el 14 de agosto, pero bajo preocupación por la situación de algunas ciudades - crédito Colprensa
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El fútbol colombiano hizo una pausa por el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 en Chocó, que ya dejó 188 víctimas y numerosas estructuras colapsadas en zonas del Pacífico y el Eje Cafetero. En esas regiones, los equipos de rescate continuaron con la búsqueda de sobrevivientes y la atención a los damnificados.

Aunque la Dimayor retomará los partidos el 14 de agosto, hay temor por las condiciones de algunas ciudades tras el sismo, pues el movimiento telúrico habría provocado afectaciones en ciertos estadios y, a falta de confirmación, no sería posible jugar allí por un tiempo.

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Ante eso, la organización tendría la solución para no aplazar más partidos en el segundo semestre, pues desde el 10 de agosto se debieron posponer juegos de la Copa Colombia, Liga Femenina, Liga BetPlay y la Primera B, por decisión de todos los clubes para enfocar sus gestiones en ayudar a los damnificados por el terremoto.

Regreso del fútbol colombiano bajo preocupación

El terremoto significó un fuerte golpe para todo el país, pues la cantidad de muertos aumenta con el pasar de las horas, muchas estructuras quedaron al borde del colapso y familias que lo perdieron todo en cuestión de segundos, por lo que muchos sectores se enfocaron en prestar ayuda en lo que se necesite.

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La Dimayor, por su parte, dará reinicio al fútbol colombiano desde el 14 de agosto, cuatro días después del sismo, y con la programación establecida inicialmente para la Copa Colombia, Liga BetPlay y la Primera B, mientras se busca espacio para los compromisos aplazados previamente.

"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor
"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor

Sin embargo, el periodista Felipe Sierra, durante una transmisión en su plataforma Kick, dio a conocer un correo en el que la División Mayor le informó a los clubes que “los partidos afectados serán reubicados y estaremos informando lo más pronto posible el cambio de ciudad”.

Esa comunicación respondió a la preocupación por el estado de los estadios de Cali, Manizales y Pereira, donde el terremoto dejó graves afectaciones. Además, se conocieron imágenes de cómo se sacudieron el Pascual Guerrero y el Hernán Ramírez Villegas; este último fue entregado recientemente tras la renovación de la gramilla y la pista atlética.

América vs. Macará
Así se ve el estadio Pascual Guerrero, el cual tuvo algunas afectaciones por el sismo - crédito América de Cali

Casualmente, el domingo 16 de agosto se disputarán tres partidos de Liga BetPlay en esos escenarios deportivos, además de otros dos de la segunda división en la capital vallecaucana y Yumbo el sábado 15, por lo que serían los primeros en cambiar de sede lo antes posible.

Partidos que cambiarían de sede

Liga BetPlay

Deportivo Pereira vs. Jaguares (16 de agosto)

América de Cali vs. Fortaleza (16 de agosto)

Once Caldas vs. Alianza (16 de agosto)

Torneo BetPlay

Orsomarso vs. Boca Juniors de Cali (15 de agosto)

Atlético FC vs. Real Cartagena (15 de agosto)

Condolencias de la Dimayor

A través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano volvió a pronunciarse por las víctimas del terremoto del 10 de agosto, envió un mensaje a sus familias y las ciudades que sufrieron los estragos del movimiento telúrico de 7,2, cuyas labores de rescate continúan.

Dimayor
Este fue el comunicado de la Dimayor por las víctimas del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Dimayor

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, así como nuestra solidaridad y acompañamiento a todas las comunidades afectadas, especialmente en las zonas de Quibdó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, entre las más impactadas por esta emergencia”, dijo la Dimayor.

La entidad añadió que “en estos momentos de dolor y profunda tristeza, el fútbol colombiano se une al duelo de todo el país y acompaña de corazón a quienes enfrentan la pérdida de sus seres queridos. La DIMAYOR y sus clubes profesionales reiteran su solidaridad con las familias de las víctimas y con todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.

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