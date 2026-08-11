El romántico mensaje de Lucas Blondel a Morena Beltrán por su trabajo en el clásico San Lorenzo-Huracán

Lucas Blondel le envió un tierno mensaje a su novia Morena Beltrán tras el clásico entre San Lorenzo y Huracán

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El futbolista de Huracán Lucas Blondel le envió un romántico mensaje a su novia, la periodista Morena Beltrán, luego del clásico que disputó su equipo ante San Lorenzo por la fecha 4 del Torneo Clausura. El ex lateral derecho de Tigre y Boca Juniors realizó una publicación en sus redes sociales en la cual destacó el trabajo de su pareja, que realizó la cobertura del partido disputado en el Nuevo Gasómetro y que terminó con victoria para el Globo por 2-0 con los tantos del ecuatoriano Jordy Caicedo.

“Vayan a ver el vlog de esta mujer que además de hacer súper bien su trabajo, lo ama y lo honra todo el tiempo”, escribió Blondel en sus historias de Instagram reposteando una publicación de Beltrán promocionando el contenido que produjo en su canal de YouTube referido al clásico entre San Lorenzo y Huracán.

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Luego, el futbolista de 29 años agregó en otra historia de la red social: “Además, quisiera agradecer a toda la gente de San Lorenzo por tratarla con muchísimo respeto en todo momento. Sé que no debería ser algo para destacar, pero en estos tiempos si lo es. A veces lo más fácil es mezclar las cosas y no fue así. Creo que su forma de trabajar se basa en el respeto y esta buenísimo que sea eso lo que le devuelvan”. Y concluyó con otra emotiva frase: “Sigamos viviendo el futbol como somos los argentinos, pero mostrando que también somos buena gente. Morena Beltrán, te amo y admiro todos los días. Esta vez nos toca festejar a nosotros, Globito”.

El romántico posteo de Lucas Blondel a su novia Morena Beltrán reconociendo su trabajo en el clásico San Lorenzo-Huracán (Instagram)

El clásico barrial entre San Lorenzo y Huracán terminó con la victoria del equipo de Parque Patricios, que hacía 25 años que no ganaba jugando como visitante. El triunfo de los dirigidos por Diego Martínez fue muy celebrado y tuvo otros condimentos que vincularon a la periodista y su pareja. Durante el partido, el arquero del Ciclón Orlando Gill se fue expulsado por pegarle un cabezazo en el rostro a Blondel y su compañero Hernán Galíndez respondió tras el partido: “Si antes era feo, imaginate ahora”, en referencia al golpe.

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La reacción de Morena Beltrán llegó cuando fue consultada al aire por la burla del arquero que representa a la selección de Ecuador y es compañero de su novio. “Hernán, tampoco sos Brad Pitt, ¿cómo le va a decir feo?”, respondió la periodista, con ironía, luego de que el futbolista bromeara sobre el rostro de Blondel.

La periodista y pareja del lateral de Huracán reaccionó al irónico comentario del arquero

Morena Beltrán y Lucas Blondel comenzaron su relación en el segundo semestre de 2023, aunque la mantuvieron en reserva durante las primeras semanas. Los primeros rumores surgieron a fines de diciembre de ese año, cuando un usuario de redes sociales aseguró haberlos visto juntos en una playa. Ambos intentaron despistar con publicaciones desde distintas locaciones.

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La confirmación oficial llegó el 29 de enero de 2024, cuando Blondel le dedicó un mensaje público a Beltrán por su cumpleaños número 25: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo”. Ella respondió: “¿Cómo te explico lo que te amo?”.

El origen del vínculo tuvo raíces profesionales: Beltrán ya conocía a Blondel como futbolista —incluso le había realizado una entrevista cuando el lateral se destacaba en Tigre— pero fue él quien dio el primer paso a través de Instagram con un mensaje que, según contó la periodista, la sorprendió por su genuinidad. Morena también aclaró que cuando comenzó el acercamiento con Blondel acababa de terminar una relación de tres años con el exjugador de All Boys Tomás Mantia, y que hubiera preferido manejar el inicio de este romance con mayor privacidad.

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Con el tiempo, la pareja fue consolidando su vínculo. En diciembre de 2024 celebraron su primer aniversario con un viaje a Disney. Más adelante comenzaron a convivir en el barrio de Colegiales, junto a sus mascotas: Pomelo, un golden retriever, y Alba, una gata. El capítulo más reciente de su historia llegó en enero de 2026, durante unas vacaciones en Punta del Este: Blondel le propuso matrimonio a bordo de un yate, frente a familiares y amigos. Beltrán aceptó entre lágrimas y besos, y lo confirmó públicamente: “Sí, le dije que sí, obvio”. El video de la propuesta superó 1,4 millones de reproducciones en pocas horas.

Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán en Punta del Este