Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

Una cámara de seguridad registró el momento en que la motocicleta impactó contra una pared tras tomar una curva a gran velocidad. (Infobae América Mejorada con IA)

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Un accidente vial insólito fue protagonizado por dos jóvenes que intentaron escapar de un control de la Policía Nacional Civil (PNC), pero terminaron en el pavimento.

El hecho, registrado la noche del lunes 10 de agosto en la entrada de la aldea El Upayón, en Sanarate, El Progreso, fue captado por una cámara de seguridad que se viralizó en redes sociales al mostrar el momento exacto en que la motocicleta en la que se desplazaban impactó contra una pared.

Según medios de la localidad, los agentes de la Policía solicitaron detenerse a los ocupantes de la motocicleta cuando transitaban por la vía principal del municipio.

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Ninguno de los jóvenes, portaba los documentos requeridos para circular, por lo que optaron por acelerar y evadir el punto de control policial.

Esta decisión les salió muy cara, ya que ante la velocidad que llevaban le fue imposible al piloto controlar el vehículo de dos ruedas, por lo que la maniobra que terminó con el accidente.

El video difundido exhibe cómo los jóvenes, intentan tomar una curva cerrada a gran velocidad y pierden el dominio del vehículo. La motocicleta choca de costado contra una banqueta y una pared, lanzando a los ocupantes hacia la cinta asfáltica.

A pesar de loaparatoso del incidente, ambos lograron levantarse y alejarse del lugar con heridas leves, sin que autoridades o cuerpos de socorro intervinieran en el sitio.

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Al fondo de las imágenes, se observa la patrulla de la PNC continuar su recorrido por la vía principal, aparentemente sin registrar el accidente sufrido por los jóvenes.

Dos jóvenes intentaron evadir un control de la PNC en Sanarate, El Progreso, y sufrieron un accidente vial en motocicleta. Una cámara de seguridad registró el momento en que la motocicleta impactó contra una pared tras tomar una curva a gran velocidad. La patrulla de la PNC continuó su recorrido por la vía principal y no registró el accidente de los motociclistas.

Radiografía Vial

El parque vehicular guatemalteco cuenta actualmente con más de 3.2 millones de motocicletas, cifra que supera el total de automóviles, estimado en 2.7 millones.

Este crecimiento se refleja también en la estadística de siniestros: las motocicletas concentran cerca del 49% de los accidentes de tránsito reportados en Guatemala, superando a los vehículos particulares en frecuencia, especialmente en áreas urbanas.

El nivel de vulnerabilidad de los motociclistas también es mayor. Los autos presentan una tasa de accidentes más alta en el transporte pesado y colectivo, pero la motocicleta es el vehículo asociado a un mayor saldo de lesiones graves y mortalidad directa, por la carencia de protección estructural.

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Las imágenes del percance en Sanarate ilustran los riesgos que enfrentan los ocupantes de este tipo de vehículos en situaciones de alta velocidad y maniobras abruptas.

Dos jóvenes intentaron evadir un control de la PNC en Sanarate, El Progreso, y sufrieron un accidente vial en motocicleta. (PNC de Guatemala)

Principales causas de los accidentes

Autoridades afirman que los factores recurrentes en los accidentes protagonizados por motociclistas. El exceso de velocidad y las maniobras imprudentes, como el rebase en espacios reducidos o el zigzag entre carriles, figuran entre las causas más comunes.

Otra causa relevante es el irrespeto a la señalización vial, incluyendo la omisión de semáforos y la circulación en sentido contrario o sobre lugares no permitidos como las aceras.

El factor humano también juega un papel determinante. La conducción bajo efectos del alcohol y el uso del teléfono móvil durante el manejo aumentan el riesgo de siniestros. La inexperiencia al volante y la falta de cumplimiento en el uso de casco certificado completan el panorama de vulnerabilidad.

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