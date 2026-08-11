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Intento de asalto a empresario desencadenó operativo de la PNP que dejó dos delincuentes abatidos y un policía herido en Ventanilla

Un operativo de inteligencia de la Dirincri en la zona del Parque Porcino derivó en un intercambio de disparos. La Policía informó que además, otros dos delincuentes quedaron heridos

Un operativo de inteligencia de la Dirincri terminó en un intercambio de disparos en el Parque Porcino, Ventanilla. Composición: Infobae
Un operativo de inteligencia de la Dirincri terminó en un intercambio de disparos en el Parque Porcino, Ventanilla. Composición: Infobae
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Un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú terminó en un enfrentamiento armado en la zona del Parque Porcino, en Ventanilla, Callao. El hecho ocurrió durante la tarde del martes 11 de agosto, en inmediaciones de la avenida Central y dentro del sector conocido como zona diez.

De acuerdo con la información oficial de la Policía Nacional del Perú, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) realizaban labores de inteligencia operativa como parte del Plan Escudo cuando detectaron a presuntos integrantes de una organización criminal.

La intervención derivó en un intercambio de disparos. El reporte policial precisa que el efectivo Christian Tipacti resultó herido por arma de fuego, mientras que dos presuntos delincuentes murieron y otros dos resultaron heridos. Estos últimos fueron trasladados para recibir atención médica.

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La zona permaneció bajo control policial después del enfrentamiento. Las autoridades dispusieron la continuidad de las diligencias para establecer las circunstancias precisas del operativo y determinar la participación de las personas involucradas.

Presunto asalto a un empresario precedió al enfrentamiento

Dos presuntos delincuentes murieron y otros dos resultaron heridos.
Dos presuntos delincuentes murieron y otros dos resultaron heridos.

De acuerdo con Prensa Chalaca, los presuntos delincuentes habrían intentado asaltar a un empresario de la zona. La víctima recibió un impacto de bala en la pierna derecha y un golpe en la cabeza durante el ataque.

El medio señaló que el robo fue frustrado por la intervención de agentes de la Dirincri de Lima, quienes presuntamente seguían los pasos de los sospechosos antes del operativo.

La identidad del empresario no fue difundida en el reporte. Prensa Chalaca indicó que el hombre recibió atención médica tras las lesiones sufridas durante el presunto asalto.

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Después del enfrentamiento, agentes de la Policía Nacional del Perú, personal de Criminalística y efectivos de distintas unidades permanecieron en la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Además, la presencia de policías de Ventanilla, Márquez y agentes de la Dirincri de Lima. El despliegue se concentró en la avenida Central del parque Porcino, cerca del paradero del colegio Daniel Alcides Carrión.

Policía reportó ataque con armas de fuego

Policía herido: un efectivo resultó lesionado por impacto de arma de fuego.
Policía herido: un efectivo resultó lesionado por impacto de arma de fuego.

La versión oficial de la Policía Nacional establece que los sujetos abrieron fuego contra los efectivos durante la intervención. La institución señaló: “La respuesta fue inmediata”.

El comunicado precisa que los agentes reaccionaron para controlar la amenaza y proteger sus vidas y la seguridad de las personas que se encontraban en el sector. Producto del enfrentamiento, un efectivo policial resultó herido por arma de fuego.

El mismo reporte establece que dos presuntos delincuentes fueron abatidos y otros dos resultaron heridos. Este balance difiere del reporte preliminar de Prensa Chalaca, que señaló inicialmente un fallecido y dos presuntos implicados internados en el hospital de Ventanilla.

Los reportes recogidos desde el hospital de Ventanilla señalaron el ingreso de personas heridas tras el enfrentamiento. Entre ellas se encontraba un efectivo policial.

Prensa Chalaca informó que dos presuntos implicados permanecían en el hospital de Ventanilla y que uno de los heridos sería trasladado a otro centro médico por la gravedad de sus lesiones. También indicó que familiares de las personas involucradas llegaron al establecimiento y al lugar de la intervención.

Familiares protagonizaron una gresca con policías

Plan Escudo: los agentes realizaban labores de inteligencia operativa cuando detectaron a presuntos integrantes de una organización criminal. Itaya Informa
Plan Escudo: los agentes realizaban labores de inteligencia operativa cuando detectaron a presuntos integrantes de una organización criminal. Itaya Informa

El medio también informó sobre un enfrentamiento verbal y una gresca entre familiares del fallecido y agentes policiales en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la intervención.

Los familiares llegaron hasta la avenida Central para conocer detalles sobre lo sucedido y permanecieron en el sector mientras las autoridades realizaban las diligencias. El medio reportó momentos de tensión entre los allegados y los efectivos presentes.

Las circunstancias precisas del enfrentamiento, así como la participación de cada una de las personas involucradas, quedaron bajo investigación de las autoridades. La Policía Nacional informó que sus equipos permanecían desplegados en el sector para asegurar la zona y continuar con las diligencias del caso.

El caso permanece bajo investigación policial y fiscal. Personal especializado acudió al punto donde ocurrió el intercambio de disparos para recoger información sobre la intervención y establecer la secuencia de los hechos.

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