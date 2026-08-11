Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Sabrina Rojas contó cómo se encuentra su relación con Luciano Castro tras su internación: “Hablo todos los días”

El actor había ingresado a un centro para tratar su estado emocional y psicológico y, tras meses de su alta, su expareja detalló cómo está hoy en día

En medio de su separación con Pepe Chatruc, habló del estado de salud del padre de sus hijos (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

Guardar

Sabrina Rojas anunció el 10 de agosto su separación de Pepe Chatruc, con quien había vivido meses de relación a la vista de todos. En medio de esa vorágine, la conductora de Pasó en América, por América TV, apareció en Ángel Responde, el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live, y la conversación derivó hacia Luciano Castro: su expareja, padre de sus dos hijos y protagonista de un escándalo reciente por su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven danesa que vive en España, y por su posterior internación en una clínica para tratar su estado mental.

El arranque tuvo tono de humor. De Brito le preguntó si algún ex le había escrito tras la separación. “No, no me escribió ningún ex”, respondió Rojas. Y cuando el conductor aclaró que era una broma, ella misma puso en perspectiva el juego mediático: “Hacemos un poco el show, que es para entretener un rato”.

PUBLICIDAD

Pero enseguida abrió un paréntesis más serio. “Después hay muchas cosas que tal vez solo las personas que se separaron con hijos pueden entender”, dijo. Y explicó cuál es el vínculo real que mantiene con Castro hoy: “Hay una cotidianidad que yo no suelto con Lu. O sea, yo con Luciano hablo todos los días. Es un vínculo, es un vínculo de familia”.

La pregunta sobre el estado actual del actor llegó de parte de Mariana Brey. La respuesta de Sabrina fue directa y sin matices: “Bien, bien, está bien. Lo veo bien. La verdad que me entusiasma verlo como está”.

PUBLICIDAD

De Brito sumó que lo último que había sabido era la serie que Castro estaba grabando. Rojas actualizó la información: “Esa la terminó y está ensayando otra que empieza en breve. Está bien, está trabajando”. Y cerró con una frase que resumió el cuadro completo: “Está siendo un mejor papá. Está bien, está contento”. De Brito puso el punto final con una sola palabra: “Está presente”.

El comunicado con el que anunciaron la separación Sabrina y José
El comunicado con el que anunciaron la separación Sabrina y José

“Nos despedimos para siempre. La despedida fue para siempre”, aseguró la conductora en su programa, dejando en claro que el vínculo había llegado a su fin sin posibilidad de regreso inmediato.

En el diálogo distendido y repleto de bromas con sus compañeros, la actriz relató que tras el anuncio no hubo mayores contactos: “Nos mensajeamos apenas hoy algo, pero no volvimos a hablar”. La conversación avanzó hacia el impacto inmediato de la separación en la vida personal de Sabrina, quien confesó con desparpajo: “El sábado salí. Después de que me separé de la familia y logré ser feliz después de ese dolor, me doy cuenta que todo lo demás, es disfrutar, pasarla bien”, expresó la conductora.

El panel indagó sobre la posibilidad de una reconciliación casual. Sabrina negó que la despedida haya dejado la puerta entreabierta, aunque no descartó un reencuentro ocasional: “Ah, sí, si estamos aburridos, Pepe, podés”, bromeó. La actriz remarcó que su presente la impulsa a mirar hacia adelante, sin nostalgias. “No duelo nada, ya está”, afirmó con determinación.

La inmediatez de las reacciones en las redes sociales no pasó inadvertida. “Me sorprendió que ni bien subí el posteo, al instante aparece gente”, reveló entre risas. “Me impresionó con la inmediatez que aparece gente vieja y conocida”, describió. Entre las anécdotas, destacó el “código” de quienes, estando presentes en su vida antes de su relación, “desaparecieron” mientras ella estaba en pareja y ahora reaparecieron.

Cuando le preguntaron si había respondido a alguna de esas insinuaciones, la actriz respondió tajante: “No respondí a nadie nada. Pero ni siquiera un like”. A la pregunta sobre si ya le habían tirado algún piropo tras el anuncio, Rojas explicó que el interés siempre existe, pero que no está en búsqueda activa: “No, tirar, tiran siempre, pero yo no estoy para eso”.

Temas Relacionados

Sabrina RojasLuciano CastroÁngel de BritoGriselda Siciliani

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La romántica respuesta de Rodrigo de Paul al anuncio de casamiento de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

El futbolista del Inter Miami reaccionó en Instagram al video con el que la cantante confirmó la boda y dejó una frase que rápidamente se volvió una de las más comentadas del día

La romántica respuesta de Rodrigo de Paul al anuncio de casamiento de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

Las fotos sexies de Nathy Peluso a puro sol y playa: “Las malportadas lo saben”

La cantante compartió una serie de postales sobre la costa luciendo un traje de baño. Las imágenes

Las fotos sexies de Nathy Peluso a puro sol y playa: “Las malportadas lo saben”

Nicole Neumann recordó el duro episodio que la llevó a dejar de comer carne para siempre: "Nunca más"

La modelo relató la escena que presenció años atrás, explicó por qué la marcó profundamente y cómo esa experiencia cambió su manera de alimentarse

Nicole Neumann recordó el duro episodio que la llevó a dejar de comer carne para siempre: "Nunca más"

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

La cantante usó sus redes sociales para dar a conocer, de manera oficial, su compromiso con el jugador de fútbol

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

Chechu Bonelli habló de cómo es su relación con Darío Cvitanich tras la escandalosa separación: “Tenemos acuerdos firmados”

La periodista deportiva contó la curiosa forma de comunicarse con su expareja y padre de sus tres hijas. También reaccionó a los rumores de compromiso con Ivana Figueiras

Chechu Bonelli habló de cómo es su relación con Darío Cvitanich tras la escandalosa separación: “Tenemos acuerdos firmados”

AMÉRICA

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

¿Resulta útil medir la edad “biológica” frente a la edad “cronológica”?

Honduras busca ampliar cooperación con el BID durante encuentro ministerial en Panamá

Canal de Panamá busca 200 aprendices para más de 30 oficios técnicos

CIDH pide ampliar medidas provisionales por el obispo Mata y advirtiere que se desconoce su paradero en Nicaragua

MALDITOS NERDS

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

‘Big Walk’ supera el millón de copias vendidas en sus primeros seis días

Sonic y Green Hill llegarán a Fortnite el 20 de agosto con la temporada Override

El productor de P-Studio quiere remakes de ‘Persona’ y ‘Persona 2′

DEPORTES

Boca Juniors se impone en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: Recoleta está con 9 futbolistas

Boca Juniors se impone en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: Recoleta está con 9 futbolistas

Thiago Almada reveló el llamado que lo terminó de convencer para firmar con River Plate: para quién será la primera camiseta

“Alivió las dudas de su futuro”: el análisis de un medio europeo que adelantó por qué Colapinto se perfila a seguir en la F1

El codazo de Báez sobre Flores que le costó la expulsión a Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana

Golpe de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en el dobles del Masters 1000 de Montreal: eliminaron a los número 1 y avanzaron a semis