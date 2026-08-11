Sabrina Rojas contó cómo se encuentra su relación con Luciano Castro tras su internación: “Hablo todos los días”

En medio de su separación con Pepe Chatruc, habló del estado de salud del padre de sus hijos (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

Guardar

Sabrina Rojas anunció el 10 de agosto su separación de Pepe Chatruc, con quien había vivido meses de relación a la vista de todos. En medio de esa vorágine, la conductora de Pasó en América, por América TV, apareció en Ángel Responde, el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live, y la conversación derivó hacia Luciano Castro: su expareja, padre de sus dos hijos y protagonista de un escándalo reciente por su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven danesa que vive en España, y por su posterior internación en una clínica para tratar su estado mental.

El arranque tuvo tono de humor. De Brito le preguntó si algún ex le había escrito tras la separación. “No, no me escribió ningún ex”, respondió Rojas. Y cuando el conductor aclaró que era una broma, ella misma puso en perspectiva el juego mediático: “Hacemos un poco el show, que es para entretener un rato”.

PUBLICIDAD

Pero enseguida abrió un paréntesis más serio. “Después hay muchas cosas que tal vez solo las personas que se separaron con hijos pueden entender”, dijo. Y explicó cuál es el vínculo real que mantiene con Castro hoy: “Hay una cotidianidad que yo no suelto con Lu. O sea, yo con Luciano hablo todos los días. Es un vínculo, es un vínculo de familia”.

La pregunta sobre el estado actual del actor llegó de parte de Mariana Brey. La respuesta de Sabrina fue directa y sin matices: “Bien, bien, está bien. Lo veo bien. La verdad que me entusiasma verlo como está”.

PUBLICIDAD

De Brito sumó que lo último que había sabido era la serie que Castro estaba grabando. Rojas actualizó la información: “Esa la terminó y está ensayando otra que empieza en breve. Está bien, está trabajando”. Y cerró con una frase que resumió el cuadro completo: “Está siendo un mejor papá. Está bien, está contento”. De Brito puso el punto final con una sola palabra: “Está presente”.

El comunicado con el que anunciaron la separación Sabrina y José

“Nos despedimos para siempre. La despedida fue para siempre”, aseguró la conductora en su programa, dejando en claro que el vínculo había llegado a su fin sin posibilidad de regreso inmediato.

PUBLICIDAD

En el diálogo distendido y repleto de bromas con sus compañeros, la actriz relató que tras el anuncio no hubo mayores contactos: “Nos mensajeamos apenas hoy algo, pero no volvimos a hablar”. La conversación avanzó hacia el impacto inmediato de la separación en la vida personal de Sabrina, quien confesó con desparpajo: “El sábado salí. Después de que me separé de la familia y logré ser feliz después de ese dolor, me doy cuenta que todo lo demás, es disfrutar, pasarla bien”, expresó la conductora.

El panel indagó sobre la posibilidad de una reconciliación casual. Sabrina negó que la despedida haya dejado la puerta entreabierta, aunque no descartó un reencuentro ocasional: “Ah, sí, si estamos aburridos, Pepe, podés”, bromeó. La actriz remarcó que su presente la impulsa a mirar hacia adelante, sin nostalgias. “No duelo nada, ya está”, afirmó con determinación.

PUBLICIDAD

La inmediatez de las reacciones en las redes sociales no pasó inadvertida. “Me sorprendió que ni bien subí el posteo, al instante aparece gente”, reveló entre risas. “Me impresionó con la inmediatez que aparece gente vieja y conocida”, describió. Entre las anécdotas, destacó el “código” de quienes, estando presentes en su vida antes de su relación, “desaparecieron” mientras ella estaba en pareja y ahora reaparecieron.

Cuando le preguntaron si había respondido a alguna de esas insinuaciones, la actriz respondió tajante: “No respondí a nadie nada. Pero ni siquiera un like”. A la pregunta sobre si ya le habían tirado algún piropo tras el anuncio, Rojas explicó que el interés siempre existe, pero que no está en búsqueda activa: “No, tirar, tiran siempre, pero yo no estoy para eso”.

PUBLICIDAD