"Matías se enojó y cortó relación con ella. Estuvieron mucho tiempo separados hasta que en un momento él empezó a retomar el contacto pero yo elegí mantenerme lejos. Hoy por hoy, mis nenas tienen relación con el abuelo pero con la madre no. Yo me hago cargo de eso, no quiero. Me dolieron mucho sus palabras cuando dijo 'por mí que se mueran todos'. A mí no me afecta pero que lo diga de mis hijas, no se lo perdono", agregó Cinthia Fernández.