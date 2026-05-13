Se inunda el Congreso de la CDMX: Fuertes lluvias colapsan sótanos, vialidades y edificios públicos

Fuertes lluvias en CDMX provocan inundaciones en el Congreso y el Senado. Crédito: foto creada con IA

Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes en la Ciudad de México dejaron severas afectaciones en distintos puntos de la capital, incluyendo el recinto principal del Congreso de la Ciudad de México, donde el sótano terminó completamente encharcado.

Videos difundidos en redes sociales por la diputada Dany Álvarez mostraron a trabajadores utilizando cubetas, jaladores y escobas para retirar el agua acumulada dentro del inmueble ubicado en Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

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Videos del Congreso de la Unión.

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido a que las filtraciones alcanzaron oficinas y pasillos del recinto legislativo, mientras personal de mantenimiento intentaba contener los daños provocados por el ingreso del agua.

Filtraciones y goteras también afectan al Senado de la República

Las lluvias no solo impactaron al Congreso capitalino. El edificio del Senado de la República también registró filtraciones y goteras en distintas áreas.

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De acuerdo con reportes difundidos por el periodista Manuel López San Martín, personal de mantenimiento y Protección Civil colocó cubetas y herramientas para evitar mayores afectaciones al mobiliario y a las actividades dentro del recinto legislativo.

Inundación en el senado. Crédito: captura mejorada con inteligencia artificial.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron techos con filtraciones constantes mientras trabajadores intentaban desalojar el agua acumulada.

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Asimismo, el estacionamiento de la Secretaría de Gobernación quedó completamente inundado tras las intensas lluvias registradas esta tarde en la zona centro de la CDMX.

Centro Histórico de CDMX queda bajo el agua tras tormenta

Las precipitaciones también generaron inundaciones y severos encharcamientos en varias calles del Centro Histórico.

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Uno de los puntos más afectados fue la calle República de Uruguay, donde el agua ingresó a plazas comerciales y negocios, afectando a comerciantes y peatones.

Además, autoridades reportaron inundaciones frente al Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, donde el tránsito vehicular y peatonal quedó prácticamente paralizado debido al nivel del agua.

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Calles frente al Palacio de Bellas Artes y la escultura de El Caballito en la Ciudad de México se inundan tras las fuertes lluvias del 12 de mayo. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Otro de los puntos críticos se registró en Paseo de la Reforma, entre Flores Magón y Eje 1 Norte, donde el agua cubrió banquetas, camellones y complicó la circulación de automovilistas, motociclistas y ciclistas.

Activan Alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias intensas

Ante la intensidad de las tormentas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó diversas alertas meteorológicas en la capital.

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La Alerta Roja se emitió para la alcaldía Gustavo A. Madero debido al riesgo elevado de inundaciones y afectaciones en zonas habitacionales.

Mientras tanto, la Alerta Naranja permaneció vigente en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac por lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento.

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Personal de emergencia dirige el tráfico en un paso a desnivel inundado en la capital, luego de las intensas lluvias del 12 de mayo que afectaron varios puntos de la ciudad. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

También se activó Alerta Amarilla en Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco y otras demarcaciones por la persistencia de lluvias intensas durante la tarde y noche.

Las autoridades señalaron que el drenaje en varias zonas fue rebasado debido a la acumulación de agua y la saturación del suelo.

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Cablebús, Metro y vialidades registran afectaciones por tormenta

Las condiciones meteorológicas también afectaron al transporte público y la movilidad en la Zona Metropolitana.

La Línea 3 del Cablebús Línea 3 realizó el desembarque de usuarios debido a la presencia de tormenta eléctrica en la zona.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó marcha lenta en varias líneas por las lluvias, además de un corte de energía en la Línea 9 tras la caída de un paraguas en las vías.

Las lluvias también provocaron caos vial en Calzada Zaragoza, Reforma, Circuito Interior e Insurgentes, así como afectaciones en municipios mexiquenses como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza.

Puntos afectados por las lluvias en CDMX y Edomex

Inundación en el sótano del Congreso de la CDMX

Filtraciones y goteras en el Senado

Encharcamientos en República de Uruguay

Inundación frente a Bellas Artes y Alameda Central

Afectaciones en Paseo de la Reforma

Desembarque en Línea 3 del Cablebús

Marcha lenta en líneas del Metro CDMX

Caos vial en Calzada Zaragoza y Circuito Interior

Alertas Roja, Naranja y Amarilla activadas en varias alcaldías

Riesgo de granizo y tormentas eléctricas durante la noche