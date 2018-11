"Ellas ya tienen una falta por el padre y no quiero que les falte la madre, pero no queda otra, porque si yo no falto no tienen el mismo nivel de vida que siempre tuvieron, y no hablo de lujos. Pero ellas me dicen: '¿Mamá te vas a trabajar?'. Y es horrible. Eso es lo que más me duele, la falta de tiempo. Pero no tengo otra escapatoria. Y yo no quiero esto (un conflicto con su ex), solo quiero que les dé a las nenas lo que corresponda. No quiero que nadie me mantenga, los gustos míos me los doy yo", concluyó Cinthia Fernández.