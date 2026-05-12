Colombia

De youtuber a senador: este será el destino de la marca Señor Biter tras su salto al Congreso de la República

La propuesta de Gersson Vargas Valdeleon para el periodo 2026-2030 contempla la modernización del tránsito, la unificación de tarifas y el fortalecimiento de la seguridad, priorizando la dignidad de quienes trabajan en el sector

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El apoyo masivo de transportadores y seguidores en redes sociales impulsó al Señor Biter a una curul en el Senado avalado por el Partido Liberal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El apoyo masivo de transportadores y seguidores en redes sociales impulsó al Señor Biter a una curul en el Senado avalado por el Partido Liberal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gersson Vargas Valdeleon, más conocido como Señor Biter, inicia una nueva etapa en su vida pública tras lograr una curul en el Senado de la República para el periodo 2026-2030, avalado por el Partido Liberal.

Con más de 122.000 votos, el emblemático defensor de los derechos de los conductores y creador de contenido sobre movilidad y tránsito, marcó un hito en la representación de este sector en el Congreso colombiano. Su arribo al Capitolio no solo es reflejo del respaldo masivo de quienes lo han acompañado durante años en redes sociales y capacitaciones, también de un compromiso renovado con la dignidad y los derechos de quienes hacen parte de la movilidad nacional.

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Un senador desde y para las vías

En entrevista con Infobae Colombia, el ahora senador compartió detalles sobre su futuro político, sus retos personales y el destino de su marca digital. “Yo no me puse solo. Fueron mis compañeros, fueron mis compañeros. Gracias, compañeros. De verdad no podía dejar pasar esta oportunidad”, expresó, subrayando que su elección es fruto directo del apoyo de los conductores y no de acuerdos con estructuras políticas tradicionales.

El compromiso de Señor Biter como senador se centrará en la dignidad y los derechos de la movilidad en Colombia, según su manifiesto político - crédito Señor Biter/X
El compromiso de Señor Biter como senador se centrará en la dignidad y los derechos de la movilidad en Colombia, según su manifiesto político - crédito Señor Biter/X

Sobre su papel como influenciador y creador de contenido, Vargas fue claro al señalar que su dinámica cambiará tras asumir la curul: “Bueno, yo voy a seguir capacitando. Lo más seguro es que después del 20 de julio cambie un poco la dinámica. Ya voy a hacer de-- dejar de ser el influenciador señor Biter, eh, pero seguirán las capacitaciones, puede ser con inteligencia artificial, con otros medios donde los conductores sigan recibiendo esta información. Y yo, por mi otro lado, pues el conocimiento que daría sería más hacia el trabajo que yo voy a realizar en la política”.

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En este sentido, explicó que continuará desarrollando capacitaciones, pero ya no de forma directa, sino apalancado en herramientas tecnológicas: “Señor Biter como marca, porque es una marca registrada, lo que va a hacer es, eh, seguir con las capacitaciones, pero ya de una forma, como digo, más con inteligencia artificial, donde yo ya no voy a capacitar de forma directa”.

Una agenda de reformas: “Por la dignidad de la movilidad en Colombia”

Vargas Valdeleon llega al Senado con una ruta de trabajo definida, resumida en el manifiesto “Por la dignidad de la movilidad en Colombia”, que recoge reclamos históricos y propuestas de los transportadores. Entre los ejes centrales se destacan:

El ahora senador promoverá campañas educativas orientadas a la reducción de siniestros viales, priorizando la prevención y protección de la vida - crédito Señor Biter/X
El ahora senador promoverá campañas educativas orientadas a la reducción de siniestros viales, priorizando la prevención y protección de la vida - crédito Señor Biter/X

  • Movilidad sin arbitrariedades ni abusos: rechazo a las grúas de tránsito con planchón de transporte múltiple, regulación de las fotomultas con garantía de debido proceso y modernización del Código Nacional de Tránsito. “Queremos una jurisdicción especializada de inspectores de tránsito autónomos e imparciales”, enfatizó.
  • Menos siniestros y más defensa de la vida: promover campañas educativas y logísticas para reducir la accidentalidad, priorizando la prevención sobre la sanción.
  • Unificación nacional de tarifas y cobros: propuesta de una tarifa única en seguros, grúas, patios, peajes y trámites, para evitar abusos y desigualdades regionales.
  • Superación de los problemas de infraestructura vial: mejorar la red vial y aplicar innovaciones tecnológicas para resolver la congestión y el desgaste del parque automotor.
  • Seguridad y protección integral: planes efectivos de seguridad para pasajeros, conductores y vehículos, con respuestas ante riesgos y violencias asociadas a la movilidad.
  • Seguridad social para conductores: el senador insistió en la necesidad de “garantizar salud, pensión y una vejez digna para los conductores, así como el reconocimiento estatal de la conducción como actividad de alto riesgo”.

El reto de la transición

En la conversación con Infobae Colombia, el senador Vargas reconoció la incertidumbre que enfrenta en su transición de líder digital a legislador: “Lo más seguro es que después del 20 de julio cambie un poco la dinámica. Ya voy a dejar de ser el influenciador señor Biter, pero seguirán las capacitaciones… el conocimiento que daría sería más hacia el trabajo que yo voy a realizar en la política”.

Los delincuentes imitan la voz del creador mediante inteligencia artificial para ganar confianza de las víctimas - crédito Señor Biter/YouTube
Señor Biter utilizará inteligencia artificial y recursos tecnológicos para continuar las capacitaciones a conductores, con un enfoque más institucional - crédito Señor Biter/YouTube

El futuro del Señor Biter, convertido ahora en senador, estará marcado por el equilibrio entre su labor en el Congreso y la continuidad de su proyecto educativo y de incidencia en temas de movilidad, aunque en una etapa más institucional y menos mediática. “Estoy trabajando en este proyecto de ley, lo comento. Vamos a hacer este control político a esta entidad, lo voy a comentar, pero eso sí va a ser senador Biter”, puntualizó.

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