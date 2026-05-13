Este sería el próximo rival de Atlético Nacional en las semifinales de la Liga BetPlay: un duro equipo

Nacional se convirtió en el primer semifinalista de la Liga BetPlay, luego de eliminar a Internacional de Bogotá - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional ratificó su condición de favorito en la Liga BetPlay, luego de eliminar al Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín que, pese a no estar totalmente lleno, apoyó al club para obtener su pase a las semifinales del campeonato colombiano.

El cuadro de Diego Arias ahora espera por su próximo rival, que será un equipo muy fuerte porque saldrá de un partido con dos escuadras que se van a sacar chispas en los cuartos de final, además de que uno de ellos ya sabe lo que es dejar en el camino a los antioqueños.

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Cabe recordar que Atlético Nacional está obligado a salir campeón en la Liga BetPlay, pues fue eliminado en fase previa de la Copa Sudamericana, a manos de Millonarios, y los aficionados exigen el título para que el técnico Diego Arias se mantenga en el cargo en el segundo semestre de 2026.

El próximo rival de Atlético Nacional

Los verdes iniciaron los cuartos de final con mucha fuerza, pues ganaron las dos llaves frente al Internacional de Bogotá, por 2-1 y luego la goleada histórica 7-1, y ahora quieren obtener el cupo a la final, que le daría mayor confianza con una afición que aún no está convencida con el juego de los antioqueños.

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Atlético Nacional se verá con el ganador del encuentro entre el Deportivo Pasto y el Deportes Tolima, cuya serie va por 1-0 a favor de los pijaos en el estadio Manuel Murillo Toro, pero queda pendiente el compromiso de vuelta, el 13 de mayo, y la serie promete ser muy cerrada para esa definición.

El Tolima viene de superar al Deportivo Pasto por 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro, por los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Los volcánicos son la sorpresa del primer semestre, pues con una nómina sin muchos jugadores reconocidos, llegaron a los playoffs y gracias al trabajo del técnico Jonathan Risueño que, pese a sus escándalos con la prensa y en la cancha, le dio una alegría a los nariñenses.

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Tolima ya sabe lo que es vencer a Nacional en una fase de ida y vuelta, pues lo eliminó en los cuartos del Torneo Finalización 2017 y la final del Apertura 2018, pero también perdió la final del Finalización 2024 ante la mayoría de los jugadores que ahora comanda Diego Arias.

Sebastián Villa y Danovis Banguero fueron los principales protagonistas para el cuadro Pijao en la final de 2018 - crédito Juan Cardona / Colprensa

De esta manera, la semifinal contra Atlético Nacional promete ser emocionante, llena de suspenso y en la que cualquier cosa puede pasar, pues así como el verde es favorito, su rival sería peligroso por el juego, la manera como afronte la llave y evidenciar las debilidades de los verdolagas.

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Goleada de escándalo

Atlético Nacional aseguró su paso a la siguiente ronda tras una goleada 7-1 sobre Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot. La contundente victoria contó con anotaciones de Simón García (2), Alfredo Morelos, Matheus Uribe, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento.

Pese a que Internacional sorprendió al abrir el marcador al minuto 5 con gol de Juan Valencia, la reacción del conjunto local fue inmediata y, tras remontar las acciones antes del descanso, la segunda mitad se caracterizó por el dominio absoluto del verde,

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Atlético Nacional goleó al Internacional de Bogotá por 7-1 en Medellín, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

La victoria comenzó en el minuto 40 con un gol de cabeza de Simón García, quien aprovechó un rebote luego de un tiro de esquina. Poco después, Matheus Uribe anotó el 2-1, también tras un cobro desde la esquina, adelantando al equipo paisa antes del entretiempo.

El tercer tanto llegó al inicio del complemento con un potente disparo de Alfredo Morelos desde 25 metros, que superó al arquero Wuilker Faríñez. La acción ofensiva continuó con el segundo gol de García, quien capitalizó un error defensivo para consolidar su doblete y poner el marcador 4-1.

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Luego del ingreso del guardameta suplente Simón Zapata, Cristian Arango amplió la diferencia con un remate fuera del área, sumando el quinto gol. Más tarde, una combinación entre Andrés Sarmiento y Edwin Cardona permitió que el volante convirtiera el sexto tanto con un tiro rastrero. El séptimo y último gol fue obra de Sarmiento, asistido por Cardona, cerrando la serie en Medellín.