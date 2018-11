Ella, conmovida por las palabras de Santos, le manifestó todo el cariño que siente por él: "A mí no me molestabas… Siento que tiene mi edad porque es más inteligente que yo, me tira teorías… A veces salgo del Bailando a las dos de la mañana y nos quedamos hasta las cuatro hablando. No siento la diferencia de edad. Santos es un ser superior. Es ultra lindo, inteligente, bondadoso, me acompaña, me cuida y me abraza. Es lo mejor que me pasó en la vida".