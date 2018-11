En la previa, la actriz realizó una improvisación en la que simuló estar furiosa con el jurado. "Yo no lo puedo creer porque la verdad es que ensayo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4… Ustedes no me valoran, ¿entendés? Yo me rompo el alma todo el día. Vos, Laura, sabés muy bien lo que digo. A vos no te importa nada. Chau", dijo la participante y se retiró del estudio.