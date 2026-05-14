Colombia

El Metro de Medellín extiende su horario por el concierto gratuito de Maluma y lanza tarjeta Cívica exclusiva; así puede obtenerla

Miles de seguidores asistirán al concierto gratuito de Maluma en el centro de Medellín. El Metro amplió su servicio y habilitó una tarjeta diseñada para fanáticos del cantante como parte de la logística del evento

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Maluma presenta “Loco x Volver” en Medellín: habrá concierto gratis, Metro ampliado y tarjeta conmemorativa - crédito VisualesIA
Maluma presenta “Loco x Volver” en Medellín: habrá concierto gratis, Metro ampliado y tarjeta conmemorativa - crédito VisualesIA

El sistema de transporte público de Medellín ajustará sus operaciones este jueves 14 de mayo para facilitar la movilidad de miles de asistentes al concierto gratuito de Maluma, quien eligió la Plaza Botero para presentar su nuevo álbum, Loco x Volver.

El Metro de Medellín implementará una extensión de su horario habitual y, en el marco del evento, lanzó una edición exclusiva de la tarjeta Cívica conmemorativa dedicada al artista.

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El Metro de Medellín extenderá su servicio comercial en las líneas A y B hasta las 11:30 de la noche exclusivamente para el día del concierto. La estación Parque Berrío será la única habilitada para el ingreso de usuarios a partir de las 11:00 p.m., mientras que para la salida estarán disponibles las estaciones Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Estadio, Santa Lucía y San Javier.

El Metro de Medellín amplió su horario hasta las 11:30 p.m. para facilitar el regreso de los asistentes al concierto gratuito de Maluma en la Plaza Botero - crédito @metrodemedellin/ Instagram
El Metro de Medellín amplió su horario hasta las 11:30 p.m. para facilitar el regreso de los asistentes al concierto gratuito de Maluma en la Plaza Botero - crédito @metrodemedellin/ Instagram

La administración del sistema recomendó a los usuarios recargar con antelación la tarjeta Cívica, ya que los puntos de venta dejarán de atender público a las 11:00 p.m. Además, solicitó evitar el uso de vehículos particulares, dado que en la zona de la Plaza Botero no habrá parqueaderos disponibles. Las autoridades esperan una gran afluencia de personas, motivo por el cual insisten en el uso del transporte público y recuerdan que la entrada al evento está reservada exclusivamente para mayores de edad.

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La organización del espectáculo estableció medidas de control estrictas. El acceso al concierto de Maluma requiere inscripción previa a través de la plataforma TuBoleta. Las entradas, distribuidas de forma gratuita, se agotaron pocas horas después del anuncio del artista en sus redes sociales. Cada boleto es personal e intransferible, con código QR de única lectura, y tanto el artista como la boletería han advertido sobre los riesgos de compartir el código en redes sociales.

El evento será la plataforma de lanzamiento de Loco x Volver, el séptimo álbum de estudio de Maluma, que estará disponible en plataformas digitales a partir del 15 de mayo. El propio cantante explicó que eligió este formato para reconectar con su esencia y su público local, tras un periodo de transformación personal y profesional. “Se llama ‘Loco x Volver’ porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador y volví”, expresó en una reciente entrevista, donde también anunció colaboraciones con otros exponentes del género latino.

Maluma compartió detalles de la logística para el estreno de su nuevo álbum de estudio 'Loco X Volver' - crédito @maluma/Instagram
Maluma compartió detalles de la logística para el estreno de su nuevo álbum de estudio 'Loco X Volver' - crédito @maluma/Instagram

Durante la jornada, se prevé la participación de artistas invitados, lo que ha aumentado la expectativa entre los seguidores. El acceso al evento estará controlado, con restricciones adicionales como la prohibición de ingresar con sillas, mascotas, camisetas de equipos deportivos o partidos políticos, objetos cortopunzantes, sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, latas, sombrillas con punta metálica, drones y equipos de grabación profesional. Todos estos elementos serán decomisados durante los controles de ingreso.

Metro de Medellín lanzó una edición limitada de la tarjeta cívica por el álbum de Maluma

Como parte de la experiencia, el Metro de Medellín lanzó una edición especial de la tarjeta Cívica conmemorativa de Maluma, disponible desde el 13 de mayo en las estaciones Niquía, Bello, Acevedo, Caribe, Universidad, San Antonio, Estadio y Poblado. Cada usuario podrá adquirir hasta dos tarjetas, con un costo unitario de 12.100 pesos colombianos, sin saldo incluido. La iniciativa forma parte de una tradición del sistema de transporte que, en ocasiones anteriores, ha homenajeado a otros artistas locales como Juanes, Karol G, J Balvin, Feid y Ryan Castro.

Más locos por movernos con estilo. 😎💚La nueva Cívica especial de Maluma ya llegó y está lista para acompañarte en cada viaje, cada parche y cada canción”, anunció la cuenta del Metro de Medellín en Instagram.

La edición especial de la tarjeta Cívica se encuentra disponible en ocho estaciones principales del Metro - crédito @metrodemedellin/ Instagram
La edición especial de la tarjeta Cívica se encuentra disponible en ocho estaciones principales del Metro - crédito @metrodemedellin/ Instagram

La presentación de Maluma en la Plaza Botero marca el inicio de una etapa relevante en la carrera del cantante, quien describió este álbum como el más personal de su trayectoria. Entre los temas incluidos destacan colaboraciones con Kany García, Arcángel, Grupo Frontera, Yeison Jiménez y Ryan Castro. El propio artista anticipó que durante el evento habrá sorpresas y momentos especiales junto a sus fanáticos, quienes agotaron las 8.000 entradas disponibles en cuestión de minutos.

La logística del evento busca garantizar la seguridad y movilidad en el centro de la ciudad. El público no podrá acceder sin inscripción previa ni compartir entradas, y la recomendación para quienes no lograron obtener boletos es seguir la transmisión y las actualizaciones a través de redes sociales.

Maluma presentará en vivo su álbum “Loco x Volver”, acompañado de artistas invitados y colaboraciones especiales - crédito Visuales IA / Infobae
Maluma presentará en vivo su álbum “Loco x Volver”, acompañado de artistas invitados y colaboraciones especiales - crédito Visuales IA / Infobae

El Metro de Medellín reiteró que la extensión de su horario y la disponibilidad de la tarjeta conmemorativa forman parte de su compromiso con la cultura y la movilidad segura durante eventos de alto impacto en la ciudad. Para quienes asistan al concierto gratuito, la recomendación principal es planificar el regreso, recargar la tarjeta Cívica antes de las 11:00 p.m. y atender las indicaciones de seguridad y acceso establecidas por la organización y las autoridades locales.

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