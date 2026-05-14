El general retirado Rodolfo Palomino perdió su última carta y seguirá condenado por tráfico de influencias: Corte negó recurso de casación

La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la condena de siete años de prisión para Rodolfo Palomino por tráfico de influencias - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por el general (r) Rodolfo Palomino, último mecanismo judicial para intentar revertir su condena, por lo que se dejó en firme su pena de 7 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

La decisión fue respaldada por los nueve magistrados que conforman la Sala de Casación Penal del alto tribunal, por lo que el exdirector de la Policía Nacional de Colombia deberá ser recluido en un establecimiento carcelario del país, de acuerdo con información revelada por Semana.

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Además de la condena carcelaria, se incluye una multa de casi 175 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de ejercer cargos públicos por nueve años.

Detalles del proceso

Según la decisión del alto tribunal, en un fallo revelado por el medio citado, un audio grabado por la exfiscal Sonia Lucero Velásquez resultó determinante.

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En esa grabación, la mujer registró la visita inesperada de Palomino, quien le solicitó intervenir para favorecer a Luis Gonzalo Gallo, empresario y exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, a quien calificó como “una persona influyente”, durante una reunión en la residencia de la exfuncionaria.

La Sala de Casación Penal enfatizó que la influencia ejercida sobre la funcionaria judicial tenía como fin concreto dificultar el avance de las investigaciones y la ejecución de la orden de captura vigente.

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“Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”, señaló el alto tribunal.

En el proceso judicial que concluyó con la condena del exoficial, la Corte Suprema de Justicia subrayó la gravedad de que Palomino usara su cargo para acceder a información privilegiada sobre causas judiciales que investigaban el despojo sistemático de tierras de campesinos en el Urabá Antioqueño.

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La sentencia concluyó que tales acciones excedieron todo margen legal aceptable y tuvieron repercusiones sobre la confianza en la administración pública.

En su momento, la Sala Especial de Primera Instancia negó la posibilidad de prisión domiciliaria para Palomino, y desestimó también las alegaciones de prescripción presentadas por su defensa.

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El alto tribunal consideró que el condenado “abusó del poder del que, para entonces, estaba investido”, dado que su intervención excedió los límites legales de sus funciones oficiales y se constituyó en una “desviación agravada del ejercicio de sus funciones”.

La prisión de siete años impuesta al general retirado Rodolfo Palomino por tráfico de influencias tendrá lugar en la Escuela de Postgrados de Policía, adscrita al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá.

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Así lo determinó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que también precisó que el exdirector de la Policía Nacional será trasladado desde su celda de paso en el Búnker de la Fiscalía al centro de reclusión asignado, bajo protocolos específicos para condenados por delitos de servidor público.

Perfil de Rodolfo Palomino

La trayectoria de Rodolfo Palomino López estuvo marcada por cargos de liderazgo en las estaciones de Policía de Bolívar, Caldas y Sucre, y una formación jurídica en la Universidad Gran Colombia de Bogotá.

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Este recorrido profesional lo llevó a ser designado director de la Policía Nacional el 12 de agosto de 2013, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, y a mantenerse en el cargo tras la reelección de Santos en 2014, hasta su retiro en 2016.

Su salida de la institución estuvo rodeada de polémicas y procesos disciplinarios abiertos por el entonces procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

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Las acusaciones incluyeron el “incremento injustificado de patrimonio” y la existencia de una red de prostitución masculina dentro de la Policía, conocida como el caso de la Comunidad del Anillo, tras denuncias del capitán Anyelo Palacios Montero, quien relató abusos sufridos siendo cadete. El impacto institucional de estos episodios profundizó la crisis interna que atravesaba la institución policial en aquellos años.