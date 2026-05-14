Aberrante caso de maltrato animal en España: juzgado ordenó deportación de colombiano que mató a golpes al gato de su expareja

El caso se presentó en el poblado de Torrevieja, provincia de Alicante - créditos red social Facebook | @lykan_hypers/X

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrevieja (provincia de Alicante), en España, ha dispuesto la expulsión inmediata de un ciudadano de nacionalidad colombiana acusado de matar de una forma brutal a la gata de su expareja en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron a finales de abril en el barrio de San Roque, en Torrevieja, cuando el hombre, natural de Cali (Colombia), atacó al animal con un palo de escoba, propinándole más de veinte golpes en la cabeza y, después, continuó pateando al felino ya inerte sobre la acera.

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El anuncio se confirmó el miércoles 13 de mayo de 2026, y como mencionaros varios medios del país ibérico, el caso generó un fuerte rechazo social y movilizó a numerosas organizaciones de protección animal, dado que se viralizaron grabaciones en redes sociales donde se ve al connacional hiriendo a la felina llamada Nala.

De acuerdo con el reporte de la Policía local, los efectivos arrestaron al agresor tras el ataque, que fue denunciado por su expareja y varias asociaciones animalistas, destacó el portal Información.

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El miércoles 13 de mayo se confirmó la decisión de expulsar del país de manera inmediata al ciudadano colombiano - crédito @lykan_hypers/X

Los cargos imputados incluyeron maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su variante de violencia vicaria, pues el acusado seleccionó a uno de los animales de compañía de la mujer para provocar daño emocional.

El proceso judicial que permitió la orden de deportación inmediata del colombiano

El procedimiento judicial se desarrolló en dos juicios.

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En el primero, celebrado dos semanas atrás, el acusado no aceptó una sentencia de conformidad.

La segunda audiencia, realizada el miércoles 13 de mayo en el Tribunal de Instancia de Orihuela con sede en Torrevieja, finalizó con la aceptación de los hechos y la conformidad entre la defensa y las acusaciones.

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El acusado, cuya situación administrativa en España no estaba regularizada y que se encontraba tramitando el arraigo, optó por acatar la expulsión del territorio español durante cinco años como alternativa a la prisión por el delito de maltrato animal.

Durante ese periodo no podrá ingresar a ningún país de la Unión Europea y la vigencia de los antecedentes penales impedirá cualquier intento de regularización futura en España.

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A su vez, la abogada Mari Carmen Luque, representante de la Asociación Leal, confirmó en declaraciones a medios locales que la acusación popular solicitaba una pena de prisión significativa.

En varias redes sociales y plataformas se difundió la publicación en la que se identificó al ciudadano colombiano que mató a golpes a Nala, la gata de su expareja - crédito red social Facebook

Luque explicó: “Ante una petición de pena de cárcel y de expulsión, ha escogido la expulsión”, y agregó que la decisión judicial marca un precedente en España, dado que hasta el momento no existían resoluciones similares en casos de maltrato animal.

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La jurista precisó: “Siempre se ha pensado que por matar a un animal no iba a pasar nada, pero se ha hecho justicia y la legislación también incluye la expulsión por un delito de maltrato animal”.

La ejecución de la condena será inmediata. El hombre permanecerá internado en un centro de extranjeros hasta su repatriación.

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Durante el desarrollo de la audiencia, numerosos colectivos animalistas esperaron el fallo judicial en los alrededores del Palacio de Justicia de Torrevieja, donde la Policía Local y la Guardia Civil desplegaron un cordón de seguridad.

La conmoción social se reflejó en la concentración celebrada el domingo 10 de mayo en la calle Clavel, convocada por la Asociación Somos la Voz de los Gatos y apoyada por el partido PACMA y el Proyecto CES Torrevieja, entre otros grupos.

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El clamor de justicia por parte de organizaciones y colectivos animalistas dio frutos con la decisión judicial que resolvió la expulsión del colombiano de España - crédito Asociación Defensa Animal Torrent - ADAT/Facebook

Los manifestantes exigieron “Justicia para Nala”, la gata víctima del ataque, y portaron carteles con la imagen del agresor, a quien identificaron públicamente.

Los hechos, ocurridos en la calle Jacarilla del barrio de San Roque, adquirieron relevancia nacional tras los videos del ataque, que mostraron la intervención de la Policía Local para reducir al hombre mientras continuaba agrediendo al animal.

En varias publicaciones a través de redes sociales se confirmó la identidad del colombiano: Andrés Camilo Candelo Pino.