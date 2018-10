¿Por qué no hablaban mientras compartían escenario? La bailarina explicó que ella todavía estaba en pareja con Fede Bal -cortó mientras hacía la obra- y no quería despertar sospechas. "Después me separé, pero tampoco pasó nada porque no quería que nadie saliera a decir nada. De todos modos, antes de entrar en Sugar ya me habían vinculado con Nico y yo ni lo conocía. Por su historial amoroso o no sé por qué, ya nos empezaron a relacionar desde antes de que nos conociéramos", aseguró la conductora de Combate.