"Esto de Rodrigo me lo había guardado –comenzó diciendo el ex mánager del ídolo-. Llegué y vi la camioneta de él cruzada arriba del guardarrail, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado. Hacía mucho frío esa noche. Le acomodé un poquito la parte del costado que estaba al descubierto y lo encontré 'bolsiqueado'", contó en Involucrados.