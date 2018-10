Ramiro, que tuvo una participación especial en la película, escribió un posteo en su cuenta de Instagram en el que se refirió al enfrentamiento familiar que se generó en medio de la polémica. "Digan lo que digan. Hablan sin saber. Que hable quien quiera. Yo lo único que voy a decir es que estoy orgulloso por haber tenido un padre que me amo y no necesito que me lo cuente nadie para saberlo", aseguró el joven de 20 años, que se recibió de periodista deportivo.