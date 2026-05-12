Colombia

Balacera en Soacha deja tres personas heridas: ladrones intentaron robar un camión de valores

El enfrentamiento se originó cerca de una estación de Transmilenio del municipio cundinamarqués; las autoridades avanzan en la investigación

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Entre los heridos estarían dos trabajadores de la empresa de valores - crédito Captura de Video X
Entre los heridos estarían dos trabajadores de la empresa de valores - crédito Captura de Video X

En la mañana del martes 12 de mayo de 2026 se registró un fuerte intercambio de disparos entre supuestos ladrones y escoltas de una empresa de valores en una estación de servicio del municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

Los hechos, que se registraron en inmediaciones a la estación de Transmilenio Terreros, dejó tres personas lesionadas, entre ellas, dos escoltas de la empresa y uno de los presuntos delincuentes que recibió dos impactos de bala, de acuerdo con versiones preliminares.

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Según relataron testigos, la balacera se habría originado luego de que los supuestos ladrones habían intentado hurtar el vehículo de valores que se encontraba en la estación de servicio.

Noticia en desarrollo...

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