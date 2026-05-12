Balacera en Soacha deja tres personas heridas: ladrones intentaron robar un camión de valores

Entre los heridos estarían dos trabajadores de la empresa de valores - crédito Captura de Video X

En la mañana del martes 12 de mayo de 2026 se registró un fuerte intercambio de disparos entre supuestos ladrones y escoltas de una empresa de valores en una estación de servicio del municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

Los hechos, que se registraron en inmediaciones a la estación de Transmilenio Terreros, dejó tres personas lesionadas, entre ellas, dos escoltas de la empresa y uno de los presuntos delincuentes que recibió dos impactos de bala, de acuerdo con versiones preliminares.

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Según relataron testigos, la balacera se habría originado luego de que los supuestos ladrones habían intentado hurtar el vehículo de valores que se encontraba en la estación de servicio.

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