Tras la filtración de los audios, pero antes de que hablara el abogado de Ramiro Ponce de León, Mendoza se había manifestado sobre el escándalo, a través de un audio que envió al periodista Tomás Dente, quien lo reprodujo en Nosotros a la Mañana. Con la canción "Love me like you do" (de Ellie Goulding), manifestó: "El día después de una muerte. La muerte de un gran amor de cinco años de duración. Imaginate, ante tanto dolor, dan a entender que puedo ser parte de un juego perverso, promiscuo o poliamor, de dos adultos patéticos".