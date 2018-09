La jurado del Bailando explicó cómo era su relación con el abogado salteño, luego de que se filtraran unos audios de él con otra mujer: "Nosotros no hubiéramos querido tener que decir esto. Hay mucha gente alrededor que no sabe cuál es nuestra intimidad y yo tampoco quiero exponerla tanto. Pero frente a tanta cosa, me parece que no es justo".