Y hablando de los ex de Laurita, no se puede dejar de mencionar al eterno Fede Hoppe. El productor estrella de ShowMatch siempre es el centro de las bromas de Tinelli, en especial, por su pasado amoroso con la actual jurado del Bailando. Pero el muchacho está de novio con Macarena Rinaldi. Y, oh casualidad, en esta temporada la bailarina

está acompañando a Diego Ramos. Y está claro que, a lo largo del certamen, algún chispazo entre ella y Fernández va a haber seguro. Claro, si es que Macarena se recupera a tienpo de su lesión.