"Eh… no, no, no, pero más allá de lo que vos me decís, ella quedó muy mal ayer, quedó muy mal diciendo 'por suerte tengo, hoy tengo buenos trabajos', eh… como diciendo mirá si la persona que estaba haciendo esas fotos era otra mujer, ¿qué? ¿Estaba haciendo un mal trabajo? ¿Denigrante?… Como que no está midiendo sus palabras, me extraña de ella que es muy astuta, muy inteligente para siempre quedar como la víctima, la pobrecita… está diciendo este tipo de cosas porque ayer se le notaron todos los hilos, de soberbia, de que se cree mil, pero bueno, como vos decís. Yo también soy de las que piensan tarde o temprano… esas cosas, viste… caen por sí solas…", continúa.