Colombia

Sergio Fajardo arremetió nuevamente contra Abelardo de la Espriella: “Tramposo, mentiroso, pura fanfarria”

El candidato presidencial insistió en que el impacto mediático ha desplazado la discusión de ideas y criticó la estrategia del abogado y también aspirante

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Sergio Fajardo criticó la “fanfarria” de Abelardo de la Espriella y pidió debate de ideas - crédito Colprensa
Sergio Fajardo criticó la “fanfarria” de Abelardo de la Espriella y pidió debate de ideas - crédito Colprensa

Durante una entrevista con la revista Semana, Sergio Fajardo, candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, expuso una visión crítica sobre el ambiente político actual, afirmando que el debate público se ha visto marcado por la espectacularidad y la confrontación, desplazando la discusión de ideas.

Según relató, el protagonismo de figuras como el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella ha transformado la escena política, priorizando gestos llamativos y declaraciones estridentes.

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En su conversación con la periodista Vicky Dávila, Fajardo cuestionó el estilo de campaña de algunos aspirantes.

No sé si la candidata Paloma Valencia emociona a la gente, pero el que genera reacciones es el señor De la Espriella”, sostuvo el aspirante presidencial, destacando la diferencia de estilos entre los contendientes. Según describió, el abogado y aspirante presidencial despliega “fanfarria” y actitudes que, a su juicio, carecen de fondo.

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Sergio Fajardo cuestionó el estilo de campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
Sergio Fajardo cuestionó el estilo de campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

La entrevista al medio citado retomó nuevamente uno de los episodios recientes en los que Fajardo coincidió con De la Espriella durante un acto público. El también exalcalde de Medellín narró cómo el abogado acapara la atención en los eventos políticos. “Tiene un montón de plata, cosas, de todo pasa”, relató, refiriéndose a la capacidad del aspirante para montar espectáculos en cada aparición.

En ese contexto, el exgobernador mencionó un intercambio ocurrido en un pódcast que tuvo como entrevistadora a Laura Anzola. Según Fajardo, De la Espriella recurrió a comentarios irónicos sobre su aspecto: “Yo con Fajardo no tengo problemas. Él se peina y se pone cinturón, queda resuelto el problema”. El propio entrevistado ironizó sobre el asunto, señalando que no seguiría las recomendaciones de moda de su rival: “No me voy a poner cinturón, ni más faltaba”.

La charla, permitió a Fajardo profundizar en el enfoque que, según él, domina el panorama electoral. “Ese señor quiere ser presidente con lo que usted se imagina lo que puede hacer”, afirmó. El candidato insistió en que la estrategia de su oponente se basa en el impacto mediático antes que en propuestas concretas.

Sergio Fajardo advirtió sobre el protagonismo mediático en la contienda electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa
Sergio Fajardo advirtió sobre el protagonismo mediático en la contienda electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa

Uno de los momentos destacados de la entrevista giró en torno a un video en el que, según De la Espriella, Fajardo habría mostrado temor durante un encuentro. “Imagínate”, dijo el abogado en el pódcast, “el otro día me lo encontré, este señor (Sergio Fajardo) me miró y era como si hubiera visto al diablo. Temblaba, no podía hablar, estaba muerto del susto y yo lo saludé”. 

Fajardo negó esa versión, asegurando que el registro audiovisual desmintió cualquier señal de miedo: “¿Cuál miedo? ¿Cuál temblando? ¿Cuál diablo que no podía hablar? Ahí queda en evidencia. Falsedad de falsedades. Eso lo dice conmigo. ¿Usted se imagina las mentiras que dice ese señor? Es una tontería en principio, pero por aparecer como es que es valiente y que tiene fuerza y que emociona y que la gente sí se tiene que emocionar con este señor... ¿Emociona eso? Un tramposo, mentiroso”.

A lo largo de la entrevista, el exgobernador enfatizó la necesidad de elevar el nivel de la discusión electoral. “Estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo y lo haciendo de la mejor forma, con la mejor energía, con el gusto de estar luchando por lo que creemos, por lo que queremos para este país, que es romper esa confrontación”, expresó ante las preguntas de Dávila.

Sergio Fajardo alertó que las campañas priorizan gestos llamativos y confrontaciones, dejando de lado las propuestas de fondo - crédito Colprensa
Sergio Fajardo alertó que las campañas priorizan gestos llamativos y confrontaciones, dejando de lado las propuestas de fondo - crédito Colprensa

En otro momento de la entrevista, el candidato sugirió que la popularidad de algunos contendientes no necesariamente responde a la solidez de sus propuestas. “Pura, pura fanfarria. Así lo he dicho y se lo dije. Y queda demostrado”, afirmó, insistiendo en que la evidencia está disponible para quien quiera revisarla.

La conversación también incluyó observaciones de la periodista Vicky Dávila, quien aportó elementos de humor al diálogo. “No, usted con cinturón se vería muy raro”, dijo en tono distendido, a lo que Fajardo respondió con una broma sobre los consejos de estilo de su adversario.

El candidato presidencial concluyó reiterando su compromiso con una campaña basada en la honestidad y el debate de fondo. “Habrá cosas. En todo caso, estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo”, manifestó. El matemático defendió la importancia de romper con la lógica de enfrentamiento que, según su visión, ha dominado el escenario público colombiano en los últimos años.

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