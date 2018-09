Lali Espósito revela datos inéditos de Lali Espósito: "Aunque voy a sonar re-creída, mis medidas andan en 90-62-84"

A punto de cumplir los 27, la chica del momento se anima ante GENTE a contar algunos secretos de su vida, una mini bio en primera persona. Un imperdible Pequeño Lali Ilustrado: "Veo series y uso redes sociales y WhatsApp, aunque no soy adicta a ellos. Un poco sí a los zapatos: Tengo un mueble tremendo que me construyó papá para ellos: me traigo de viaje unas bizarreadas tremendas, que a veces ni estreno"