Aquel gesto adusto de Jimena se potenció, acompañado por un largo silencio que solo interrumpió al decir un "Es lo más". "No sé si es su novio, su amigo, qué sé yo -lanzó una tregua Marcelo-, ¿pero no podemos convocarlo?". Segundos después, mirando a la actriz, recapacitó: "Con esa cara, siento que… Me cruzaste así, una mirada". La invitada tartamudeó: "Bueno, porque… tipo qué… eh… No sé bien…", y buscó excusarse diciendo que Romero tenía otros compromisos y por eso no podría participar de la salsa de a tres del Bailando. Pero la tensión seguía creciendo.