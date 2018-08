"Me genera mucha angustia esta situación. Especialmente por esta tendencia cíclica en nuestro país: es como un espiral del que no podemos terminar de salir. Uno tendría que irse muy atrás para tratar de averiguar qué cosas no se hicieron en la dirección correcta. La tendencia natural es responsabilizar al gobierno actual o al anterior, lo que se hereda, pero me parece que es un tema estructural", indicó Darín en el ciclo La inmensa minoría, por Radio Con Vos.