México

México y la Unión Europea firman acuerdo histórico: la agenda completa de la cumbre del 21 y 22 de mayo

La formalización del tratado contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Vonder Legend y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa

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Primer plano de un documento "Trade Agreement between Mexico and the European Union" sobre una mesa de madera. Al fondo, banderas de México y la Unión Europea.
Una ilustración del documento del Acuerdo Comercial entre México y la Unión Europea sobre una mesa de madera, flanqueado por las banderas de ambas entidades, simbolizando una nueva era de relaciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco dio a conocer la agenda diplomática que se implementará durante la firma del acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea, durante la mañanera del pueblo de este 19 de mayo en Palacio Nacional.

La formalización del tratado histórico se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo en el país, el cual contará con la presencia de una delegación de alto nivel de la UE, conformada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Vonder Legend; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la alta representante, Kaja Kallas y el comisario de comercio Maroš Šefčovič.

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Esta será la agenda de trabajo de representantes de la Unión Europea en México

El canciller reveló las actividades que realizarán todos los funcionarios europeos durante su visita en tierras mexicanas. “Tienen una agenda muy diversa”, aseguró el líder de la SRE.

21 de mayo

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  • António Costa (Presidente del Consejo Europeo)
    • Reunión con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
    • Recorrido el Bosque de Chapultepec
    • Visita a instalaciones de empresas europeas
    • Visita cultural
  • Kaja Kallas (Alta Representante de la UE)
    • Agenda conjunta con Cancillería
    • Reunión bilateral entre Cancilleres
    • Mensaje conjunto a medios
    • Recorrido por el Museo del Templo Mayor
    • Reunión con jóvenes
    • Clausura de la Cumbre Empresarial México - Unión Europea
  • Maroš Šefčovič (Comisario de Comercio de la UE)
    • Agenda conjunta con la Secretaría de Economía
    • Reunión con representantes de empresas europeas
    • Apertura de evento sobre Empoderamiento de las mujeres en el Comercio
    • Reunión bilateral con SHCP
    • Clausura de la Cumbre Empresarial México - Unión Europea
  • Ursula Von der Leyen (Presidenta de la Com. Europea)
    • Caminata en el Bosque de Chapultepec
    • Recorrido por el Museo Nacional de Antropología e Historia
    • Encuentro con mujeres indígenas

Para el 22 de mayo se tiene programado el evento central donde participará Ursula Vonder Legend, Antonio Costa y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Roberto Velasco
Roberto Velasco durante la mañanera del pueblo de este 19 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

22 de mayo

  • Ceremonia oficial de bienvenida por parte de la Presidenta de México
  • Reunión bilateral de líderes
  • Reunión de trabajo con comitivas
  • Reunión con empresarios de México y Unión Europea
  • Firma del Acuerdo Global Modernizado
  • Conferencia de prensa

¿Qué resultados se esperan con la firma del acuerdo entre ambos países?

Firma del acuerdo global modernizado

  • Firma por México: Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
  • Firma por Unión Europea: Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea

Firma de acuerdo comercial interno

  • Firma por México: Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Economía
  • Firma por Unión Europea: Maroš Šefčovič, Comisario de Comercio de la UE

Firma de documento para el establecimiento de un diálogo estratégico en asuntos globales entre México y la Unión Europea

  • Firma por México: Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores
  • Firma por Unión Europea: Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea

Adopción de la declaración conjunta México - Unión Europea

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