Sergio reconoció que tuvo que enfrentar sus propias trabas mentales para poder empezar un tratamiento que podría mejorar notablemente su visión. "Me agarré fuerte a la silla. El doctor empezó a hacer los cambios, y ahora hizo una prueba. En este momento no tengo anteojos, estoy con lentes de contacto, cosa que jamás me había podido poner porque me daba miedo. Pero él lo hizo con su equipo médico. Y me dijo: 'Vamos a probar así. Si ves dos, tres o cuatro días, esto es lo que tengo que hacer, y en septiembre te estoy operando'".