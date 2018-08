"Hubo muchas casualidades, muchas coincidencias, y muchos trenes que pasaron que yo no fui a buscar. Yo entré en Medicina porque me echaron del Liceo en cuarto año y si yo le decía a mi vieja que me echaron, me mataba. Entonces, di quinto libre y fue la única vez que la pude confundir a mi vieja, me echaron del Liceo y terminé la secundaria, y mi vieja no sabía si felicitarme o putearme. Un día un compañero me dijo '¿porqué no te venís conmigo a Medicina?' y dije 'bueno, voy con vos'", recordó.