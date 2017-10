"Fue la mejor experiencia que tuve en un show, todo el espectáculo salió

muy bien y eso me hizo feliz. Estar con mis nietas fue maravilloso y es algo que nunca voy a olvidar. Mis profesores me cuidaron mucho y mis compañeros de baile me hicieron sentir muy bien a pesar de que yo tuve algunas lesiones antes del debut fuera de los ensayos. Todo fue muy placentero porque trabajé con profesionales y gente que quiero mucho", afirmó Cormillot luego del espectáculo en donde se lució en números de tap y jazz, además de la novedad de los vuelos para los que se preparó durante varios meses.