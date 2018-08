"Yo no lo veo así y mi familia no me lo hace sentir -continúa-. Siempre que llegan a casa me miran con una sonrisa, me dan un beso, me abrazan y hasta las veces que tienen los minutos contados se toman el tiempo para ponerse a jugar conmigo. Es más, siempre que ellos tienen un problema me llaman, me abrazan y me buscan a mí".