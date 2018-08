"Nos miramos con Ova y dijimos: 'No, no lo tenemos, por supuesto que no'", dijo Fulop. Luis Novaresio, conductor del programa de América, le preguntó entonces si hubiera evaluado realizarse un aborto: "O sea, si hubieras quedado embarazada…", la consultó el periodista. "Claro -ratificó la mamá de Oriana Sabatini-. Si venía con un problema yo no lo tengo porque ¿a quién le cargo ese problema? A mi familia. El Estado no te da nada".