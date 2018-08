Jey Mammon, también invitado al programa, intentó disuadir la tensión que se había apoderado del estudio: "El eje de la discusión no es qué hubiese hecho cada uno, porque no tiene que ver con la situación puntual. Me parece que la idea del debate es que no existe el derecho. Yo no me quiero casar, pero antes de que existiera yo quería que se aprobara la ley de matrimonio igualitario para poder decidir por sí o por no".