En su testimonio, Mariano había asegurado que una compañera de elenco lo incomodaba con besos exagerados. "Se había puesto agresivo, el tema. Sentí una invasión, lo planteé, no le cayó bien y siguió. Un día tenía que hacer una escena en la que me debía pegar, me pegó de más y me dejó sordo", contó Martínez. Y agregó: "La verdad es que la pasé mal y me quedé con bronca. No fue un cachetazo, me pegó como ocho y en el libreto había uno o dos". Sin embargo, el galán no quiso revelar el nombre de su colega. ¿Acaso habrá sido Julieta?