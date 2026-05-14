Gustavo Petro se reunió con las misiones internacioanle de observación para las próximas elecciones y dejó por fuera al Registrador

Hernán Penagos, registrador Nacional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Este jueves 14 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro encabezó una reunión en la Casa de Nariño con las distintas misiones de observación electoral internacionales acreditadas para las elecciones de primera vuelta, previstas para el 31 de mayo de 2026.

Al encuentro asistió el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz. Se esperaba la presencia de Hernán Penagos, registrador nacional, al encuentro.

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Infobae Colombia confirmó con fuentes de la Registraduría que el registrador Penagos no fue invitado al encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.

Al encuentro asistió el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz. Se esperaba la presencia de Hernán Penagos, registrador nacional, al encuentro - crédito @Registraduria/X

Al ser consultadas sobre los motivos de la ausencia de invitación, fuentes de la Registraduría manifestaron que desconocen las razones por las cuales no se incluyó al registrador Penagos en el encuentro.

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Sobre este encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que en total son siete organizaciones nacionales y una internacional, que en total dan 309 observadores acreditadas.

“Son siete organizaciones nacionales y una internacional, para un total de 309 observadores acreditados. La presencia de misiones de observación de distintas partes del mundo reafirman el compromiso del Estado colombiano con la transparencia y la cooperación internacional (sic), indicó Benedetti.

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Detalles del encuentro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los observadores internacionales consideran que el proceso electoral en el país es democrático y cuenta con las garantías necesarias, destacando el papel del Gobierno en la protección del sistema.

El funcionario respondió preguntas sobre la ausencia del registrador en una reciente reunión, afirmando que no conoce los motivos de su inasistencia y que no fue responsable de la convocatoria.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los observadores internacionales consideran que el proceso electoral en el país es democrático y cuenta con las garantías necesarias, destacando el papel del Gobierno en la protección del sistema - crédito Ministerio del Interior

En declaraciones recogidas este jueves, Benedetti señaló que el tema central discutido fue la posibilidad de auditar el software electoral, un reclamo planteado por el presidente. Afirmó que algunos observadores internacionales tienen experiencia tecnológica y podrían contribuir a una eventual auditoría. El ministro subrayó que lo prioritario es que el software sea auditable y transparente.

Respecto a la participación de funcionarios públicos en política, Benedetti instó a que no lo hagan y negó haber ofrecido incentivos o promovido el voto por algún candidato. “A mí me acusan constantemente de participar en política, pero nunca he ofrecido dinero ni he invitado a votar por nadie”, sostuvo.

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Consultado sobre denuncias de interferencia de grupos armados en comunidades durante el proceso electoral, Benedetti negó que existan pruebas de estas acusaciones. Afirmó que la fuerza pública ha repelido a dichos grupos y recordó que, antes de las elecciones del 8 de marzo, se alertó sobre posibles riesgos en hasta trescientos municipios, pero no se registraron incidentes. “Me parece que muchas veces es más ruido electoral que realidad”, expresó.

El ministro también fue interrogado sobre una carta enviada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se advertían riesgos de seguridad y falta de garantías para los candidatos. Benedetti dijo no conocer el documento y defendió las acciones del Ejecutivo: “Este gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes. Se brindó seguridad incluso siete meses antes de que la Registraduría definiera quiénes serían candidatos. Existen esquemas robustos: algunos tienen treinta policías, más de diez miembros de la UNP y hasta sesenta integrantes de inteligencia y cinco vehículos”.

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El ministro también fue interrogado sobre una carta enviada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se advertían riesgos de seguridad y falta de garantías para los candidatos - crédito Ministerio del Interior

Al referirse a la supuesta ausencia de un cronograma para las sesiones de los comités de garantías electorales, el ministro explicó que ya se han realizado cuatro encuentros en diferentes ciudades en menos de mes y medio. Sostuvo que estos espacios se usan, en ocasiones, para criticar al Gobierno, pero que sí se han realizado.

Finalmente, cuestionado sobre posibles amenazas contra candidatos, Benedetti indicó que no existen informes de inteligencia del Estado que adviertan de personas en riesgo. Insistió en que, si ocurriera algún hecho violento, el impacto recaería sobre la víctima, sus familiares y el Gobierno Nacional. Reiteró el compromiso del Ejecutivo en garantizar la seguridad de los candidatos.

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