¿Qué es el Korean Baseball AI Trend? La moda viral que invade las redes sociales

Usuarias de todo el mundo están recreando clips de televisión deportiva con ayuda de IA generativa.

Las redes sociales se llenaron en las últimas horas de videos donde influencers, tiktokers y creadores de contenido aparecen en supuestas transmisiones de béisbol en Corea del Sur. Aunque las imágenes parecen sacadas directamente de una cadena deportiva asiática, la realidad es que casi todos esos clips fueron creados con inteligencia artificial.

La tendencia, conocida como “Korean Baseball AI Trend”, se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos digitales más comentados del momento gracias a su nivel de realismo y a la facilidad con la que cualquier persona puede sumarse desde su teléfono celular.

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El trend consiste en tomar una selfie y transformarla en un pequeño video de entre cuatro y cinco segundos donde el usuario aparece sentado en las gradas de un estadio de la KBO, la principal liga de béisbol surcoreana. El resultado imita perfectamente una transmisión deportiva tradicional, incluyendo gráficos televisivos, marcadores, jerseys oficiales y el ambiente típico de un estadio lleno.

Todo comenzó con un video viral que parecía real, pero escondía detalles generados digitalmente.

La popularidad de esta moda comenzó a crecer a inicios de mayo de 2026, luego de que un clip mostrara a una supuesta aficionada siendo captada por las cámaras durante un partido entre Hanwha Eagles y Doosan Bears. El video acumuló millones de reproducciones debido a la naturalidad de la escena y la reacción espontánea de la joven.

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Sin embargo, aficionados al béisbol detectaron varios errores en la transmisión. Entre ellos apareció el nombre de un jugador retirado años atrás como si siguiera activo, detalle que terminó revelando que todo había sido generado con IA.

Lejos de generar rechazo, el descubrimiento impulsó todavía más la tendencia. Miles de usuarios comenzaron a querer su propio momento “viral” dentro de una transmisión falsa de televisión coreana.

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Parte del éxito del trend radica en que no busca una apariencia perfecta, sino recrear el estilo auténtico de una cámara deportiva real. Los videos incluyen desenfoques naturales, iluminación imperfecta y reacciones casuales que hacen parecer que la persona fue captada accidentalmente en medio del partido.

Cómo crear tu propio Korean Baseball AI Trend

El procedimiento para sumarse a la tendencia es relativamente sencillo y no requiere conocimientos avanzados de edición.

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El primer paso consiste en generar una imagen base utilizando herramientas de inteligencia artificial como OpenAI y plataformas de creación visual. Para ello, los usuarios deben subir una selfie de buena calidad, preferentemente con expresión neutra y sin filtros.

La tendencia mezcla inteligencia artificial, béisbol coreano y estética televisiva para crear videos virales.

Posteriormente se utiliza un prompt detallado que describe una escena de transmisión deportiva dentro de un estadio de la KBO. La IA genera varias opciones hiperrealistas basadas en la fotografía original.

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El trend de béisbol coreano con IA que transforma selfies en videos cinematográficos

Después, la imagen se transforma en video mediante aplicaciones como CapCut, PixVerse o Luma Dream Machine, donde se agregan pequeños movimientos naturales, como mirar hacia la cancha y luego reaccionar ante la cámara.

El trend coreano de béisbol hecho con IA que está explotando en redes sociales

Actualmente, incluso existen plantillas automáticas en Telegram y aplicaciones móviles que realizan prácticamente todo el proceso en cuestión de segundos.

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Con millones de reproducciones acumuladas en TikTok e Instagram, el Korean Baseball AI Trend demuestra nuevamente cómo la inteligencia artificial continúa cambiando la forma en que se crean contenidos virales