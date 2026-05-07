Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Ayrton Lucas y Leyser Chaverra en la disputa de una pelota-crédito Sergio Moraes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de la previa y el partido que se disputará en la capital antioqueña.