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Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” tendrá una difícil prueba frente al vigente campeón de América

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Ayrton Lucas y Leyser Chaverra en la disputa de una pelota-crédito Sergio Moraes/REUTERS
Ayrton Lucas y Leyser Chaverra en la disputa de una pelota-crédito Sergio Moraes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de la previa y el partido que se disputará en la capital antioqueña.

13:10 hsHoy

Disposiciones de seguridad para el juego entre Medellín y Flamengo

Panorámica del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: cortesía
Panorámica del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: cortesía

1. Objetos no permitidos

No estará autorizado el ingreso al estadio de los siguientes elementos:

  • Morrales, mochilas o bultos voluminosos y/o carriolas
  • Cascos, hebillas de cinturón muy grandes o gruesas
  • Bebidas alcohólicas, envases de vidrio, hieleras y/o latas de cualquier tipo
  • Pirotecnia de cualquier, armas, drogas y/o estupefacientes de ningún tipo
  • Encendedores, láseres, aerosoles y cualquier elemento destinado a fumar
  • Paraguas, sombrillas playeras, banderas de medidas superiores a 1.50 metros y/o palos para sostener banderas, manteles, mantas o trapos de cualquier tipo y tamaño y papel picado
  • Mascotas

El ingreso estará sujeto a controles y verificación en los accesos definidos por la organización del evento.

2. Anillo de seguridad y accesos

  • El anillo de seguridad contará con 9 filtros habilitados a partir de las 5:00 p.m.

3. Apertura y cierre de puertas

  • La apertura de puertas del estadio se realizará a las 5:30 p.m.
  • Una vez iniciado el partido, se procederá al cierre total de los accesos, conforme a los protocolos establecidos.

4. Condiciones de ingreso por edad

  • El ingreso al estadio estará autorizado exclusivamente para personas a partir de los 14 años, en todas las tribunas.
  • No se permitirá el ingreso de menores de edad, incluidos los casos asociados a abonos o boletas de la tribuna Sur Familiar, por definición de la Mesa.

5. Tribuna Sur

  • La tribuna Sur contará con presencia de la afición visitante, situación contemplada dentro del diseño logístico y de seguridad del evento.

6. Puntos de atención al público

El club habilitará los siguientes puntos oficiales de atención y servicio:

  • Taquilla del Coliseo Iván de Bedout: desde la 1:00 p.m.
  • Taquilla 2 de Occidental: desde las 4:00 p.m.

Ambos puntos estarán disponibles hasta la hora de inicio del partido.

12:52 hsHoy

Esta es la nómina de jugadores que tendrá Flamengo en su visita a Colombia

El grupo de jugadores que tendrá el técnico Leonardo Jardim (que no estará en la raya técnica) para su visita a Colombia-crédito @Flamengo/X
El grupo de jugadores que tendrá el técnico Leonardo Jardim (que no estará en la raya técnica) para su visita a Colombia-crédito @Flamengo/X
  • Alex Sandro
  • Andrew
  • Ayrton Lucas
  • Bruno Henrique
  • Jorge Carrascal
  • Danilo
  • Nicolás de la Cruz
  • Dyogo Alves
  • Emerson Royal
  • Everton Cebolinha
  • Everton Araujo
  • Guillermo Varela
  • Jorginho
  • Luiz Araújo
  • Leo Ortiz
  • Léo Pereira
  • Luiz Felipe
  • Pedro
  • Gonzalo Plata
  • Agustín Rossi
  • Samuel Lino
  • Saúl
  • Vitão
12:12 hsHoy

El Poderoso de la Montaña se juega su última carta en América

La Copa Libertadores de América entra en su definición de la fase de grupos-crédito Sergio Moraes/REUTERS
La Copa Libertadores de América entra en su definición de la fase de grupos-crédito Sergio Moraes/REUTERS

El partido se jugará el 7 de mayo de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot, y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela.

Por los lados de Independiente Medellín, el 3 de mayo de 2026 quedó por fuera de las finales de la Liga BetPlay al caer por 2-1 ante Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.

Con los goles de Jorge Rivaldo y Nicolás Lara, el “Poderoso de la Montaña” cerró su campaña en la fase del todos contra todos.

En lo que se refiere a la Copa Libertadores, el 30 de abril de 2026, Medellín derrotó por 1-0 al Cusco FC de Perú con gol de Francisco Fydriszewski al 87 de partido.

Por su parte, Flamengo de Brasil, viene de empatar el 3 de mayo de 2026 a dos goles ante el Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Pese a ir ganando por 2-0 hasta el minuto 80 de partido, gracias a los goles de Pedro al 8 y de Jorginho al 60, Vasco empató el juego con los goles de Robert Renan al 84 y de Hugo Moura al 90+7.

En la Copa Libertadores, Flamengo empató a un gol en el estadio Único de La Plata ante Estudiantes, el 29 de abril de 2026. El gol inicial para los brasileños llegó por medio de Luiz Araújo al 33 de partido, pero el delantero Guido Carrillo empató al 57.

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