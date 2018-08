—En mi entorno no tengo que explicar o justificar porque estoy a favor del aborto legal, pero sí en las redes. La verdad es que yo me expreso libremente, pienso algo y lo digo. Es cierto esto de los verdes contra los celestes, trato de respetar explicarlo, y otras veces prefiero ni hacerlo porque veo que no hay lugar para eso. Yo no le quiero cambiar la cabeza a nadie.