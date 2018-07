"Quiero pedirles algo, que seguramente genere más burlas que antes, pero

ese ya no es mi problema. Ese es un tema de cada uno de ustedes. Ya no me importa que se rían de mí, que me bardeen, no me importa… Yo estoy seguro de mí mismo y no quiero caretearla más. Quiero que sepan que soy Juan y así me gustaría que me llamen", concluyó.