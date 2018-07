—Sí, porque es una forma de respetarse también. Una de las chicas que trabaja en casa me dice, cuando íbamos a hacer el otro cuarto que era un vestidor: "Señora, no la quiere más". Le digo: "No, no es así, al contrario, como nos queremos mucho queremos respetarnos nuestros tiempos". Cada uno es un individuo, cada uno tiene sus distintas necesidades, sus libertades. Para mí tiene que ser así. Cada uno tiene mañas diferentes. A mí no me pidas dormir en cucharita porque me muero (risas). Yo quiero dormir sola, despatarrada.