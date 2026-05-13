México

¿Cómo ahorrar mejor? Profeco revela la clave para lograr un presupuesto familiar exitoso

El manejo consciente del dinero y la colaboración permiten fortalecer el ahorro y prevenir dificultades económicas

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Familia en mesa de madera revisando finanzas con calculadoras, papeles y frascos de 'GASTOS' y 'AHORRO'. Monedas apiladas y alcancía de cerdo.
Una familia se reúne en casa para discutir y organizar sus finanzas personales, calculando ingresos y gastos mientras establecen metas de ahorro para el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Promover una cultura de consumo responsable resulta esencial para el bienestar económico de las familias mexicanas y su desarrollo saludable, de acuerdo a una publicación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Dentro de un apartado de la Revista del Consumidor, la organización financiera fomento el ahorro y la participación de todos los miembros del hogar en la construcción de un presupuesto.

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En la edición 591, dentro de la sección Finanzas Personales, señaló la importancia de adaptar la administración de los recursos a las características y necesidades de cada familia.

La comunicación constante y la empatía al interior de cada casa, se presentan como herramientas clave para afrontar los retos económicos que surjan.

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI, solo el 36.6% de quienes controlan sus gastos lo hace mediante un presupuesto o registro. El resto recurre a alternativas como separar el dinero para pagar deudas, conservar comprobantes, anotar erogaciones o domiciliar pagos.

La publicación menciona que para que el presupuesto cumpla su función, es recomendable calcular los ingresos mensuales, así como identificar las obligaciones económicas y establecer metas concretas que motiven el ahorro en función de las posibilidades de cada núcleo doméstico, evitando sobresaltos que afecten la economía de las personas.

Profeco
Profeco a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Flexibilidad y aprendizaje en la administración del dinero de las familias mexicanas

Por otro lado, el organismo dio a conocer que el plan financiero no es estático. Puede ajustarse conforme cambian las circunstancias o las etapas de vida de la familia.

Si el método elegido no da resultado, lo ideal es modificarlo hasta encontrar el que mejor se adecúe a las necesidades. Para minimizar errores y facilitar estos cambios, se sugiere registrar los movimientos económicos, ya sea por escrito o en formato digital.

Una vez definido el presupuesto, resulta indispensable respetarlo y evitar adquisiciones innecesarias que puedan desequilibrar el gasto, sobre todo si estos desembolsos no se corresponden con la situación económica real ni ofrecen un beneficio duradero.

Además, se recomienda involucrar a las niñas y niños en la planeación y asignarles pequeñas tareas financieras, apropiadas para su edad. De este modo, se fomenta desde la infancia la responsabilidad y el buen manejo de los recursos, sentando bases sólidas para la vida adulta.

El manejo consciente del dinero y la colaboración permiten fortalecer el ahorro y prevenir dificultades económicas, así como construir un futuro más estable para todos los integrantes del hogar.

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