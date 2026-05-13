El drástico motivo por el que Roger González dejó la televisión y la radio

Roger González presenta el cortometraje “Quédate Conmigo” y anuncia su nueva etapa creativa alejada de la televisión. - (Miriam Estrella/ Infobae)

Roger González reapareció frente a medios de comunicación durante la presentación de su cortometraje “Quédate Conmigo”, un proyecto personal con el que abrió una nueva etapa lejos de la televisión y la radio, espacios donde construyó gran parte de su trayectoria.

La proyección realizada el pasado 12 de mayo reunió a amigos cercanos, colaboradores y prensa. Ahí, el conductor habló sobre el proceso emocional detrás de la historia y reconoció que escribir y dirigir lo colocó en una posición completamente distinta a la que vivió durante años frente a las cámaras.

PUBLICIDAD

“La escribí en un momento muy personal de mi vida”, expresó Roger. Además, confesó que el cortometraje nació “de un corazón roto” y de una búsqueda emocional relacionada con el amor, la pérdida y el perdón.

Roger González explica por qué decidió alejarse de la televisión

Roger González presentó ante medios de comunicación y amigos el cortometraje titulado "Quédate conmigo" durante una función especial. (Infobae México)

Durante una entrevista con Infobae México, Roger González explicó que el principal motivo de su distancia con la televisión fue la necesidad de explorar una faceta más íntima y creativa dentro de la industria del entretenimiento.

PUBLICIDAD

“Me encanta la idea de crear mis propias historias”, comentó el conductor al hablar sobre su transición hacia la escritura y dirección. Según explicó, después de muchos años contando proyectos ajenos, sintió la necesidad de desarrollar contenidos desde una visión más personal.

Roger aseguró que este proceso artístico representa un reto importante en su vida. “Esos retos me gustan porque me hace crecer como artista y como ser humano”, señaló el presentador, quien reconoció que detrás de cámara encontró una nueva manera de expresarse.

PUBLICIDAD

El cortometraje “Quédate Conmigo”, dirigido y escrito por Roger González, explora el perdón y la reconciliación entre una madre e hijo. (cortesía)

El cortometraje presentado por Roger González aborda la relación entre una madre y su hijo, marcada por la distancia emocional y el deseo de reconciliación. El conductor explicó que la historia gira alrededor del perdón y de la importancia de dejar el ego a un lado.

“Habla de una madre y del perdón”, relató Roger durante la entrevista. También mencionó que el proyecto surgió de experiencias personales que lo llevaron a escribir desde un lugar vulnerable y emocionalmente complejo.

PUBLICIDAD

El conductor confesó que ponerse detrás de la cámara resultó incómodo en algunos momentos, aunque también necesario para crecer profesional y personalmente. “Es justamente ahí donde uno crece, donde uno se rompe un poco”, expresó frente a los asistentes.

Estos son los artistas que conforman el elenco:

PUBLICIDAD

Samantha Salgado

Alfredo Varalo

Dario Duque

Luis Fernando Mayagoitia

Ivana Bueno

Roger González confirma regreso junto a Carla Medina

Roger González presenta el cortometraje “Quédate Conmigo” y anuncia su nueva etapa creativa alejada de la televisión. - (Miriam Estrella/ Infobae)

Aunque actualmente está enfocado en la producción y dirección, Roger González dejó claro que no planea abandonar definitivamente la televisión. “La tele siempre va a estar ahí”, comentó al hablar sobre su futuro profesional.

Además, confirmó que prepara un nuevo proyecto junto a Carla Medina, con quien compartió pantalla durante varios años en Disney Channel. Ambos ya trabajan en una propuesta que será presentada el próximo año.

PUBLICIDAD

Roger también adelantó que vienen nuevos proyectos relacionados con actuación y teatro para toda Latinoamérica, dejando abierta la posibilidad de volver a conectar con el público que lo acompañó durante gran parte de su carrera.