"Fui a visitarlo (a Mauro) en octubre porque decidí llevarle un regalo por el cumple de Isabella. Sí, conozco a mis sobrinas. Iría más seguido pero hay un dicho que dice 'no vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa, no hables de lo que no sabés'. ¡Entonces lo aplico!", agregó en la red social.