Luego, Cubero se animó a deslizar que el origen del conflicto entre ellos fue la relación entre su novia y sus hijas. "La realidad es que si se hace un análisis de todo esto, comenzó cuando Nicole no aceptó la relación que tiene mi novia con mis hijas. Obviamente después del aquel episodio mi ex le empezó a sacar información a las nenas y Allegra le dijo que había dormido con Mica… ahí explotó todo. Hay muchas cosas que me vine bancando durante todo este tiempo, me he callado bastante. No tengo ánimos para ventilar ningún tipo de situación para que entiendan que el problema es ella, no nosotros", agregó.