También aseguró que el trámite lo realizó junto al abogado de su ex marido, ya que no se pusieron de acuerdo en los horarios. "Fui sola y él va después. Pero no porque lo hayamos evitado, sino porque coincidimos", aseguró y agregó que el jugador de Vélez para se acercará en otro momento a finalizar dar por terminado el asunto legal, tal como lo había anunciado Carlos Monti el viernes en Pamela a la tarde.